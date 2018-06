Forældre og børn på Sct. Georgs Gårdens Børnehave i Borup kunne allerede torsdag aften fejre, at børnehaven ikke længere er lukningstruet. Foto: Pia Magnussen

Børnehaven fredes i sparerunde

Køge - 08. juni 2018

Borup beholder Sct. Georgs Gårdens Børnehave, der ellers var på Børneudvalgets spareliste.

- Det ville være en meget drastisk løsning at lukke stedet og nu vil vi bede forvaltningen om at få foldet situationen ud, så vi får et endnu bedre overblik over situationen med daginstitutioner i Borup, fortæller udvalgsformand Pernille Sylvest (S).

Lige siden det kom frem, at børnehaven måske skulle lukkes som en del af de kommende besparelser på børneområdet i Køge Kommune har forældre og andre protesteret højlydt. Der var derfor stor glæde over beslutningen om at frede børnehaven i denne omgang.

- Der er feststemning i dag og jeg tror på, at det er den store opbakning fra lokalområdet, der har været medvirkende til at politikerne nu har taget den her beslutning, siger Bjarne Hansen, der er repræsentant i forældrebestyrelsen på Sct. Georgs Gårdens Børnehave.

Børneudvalget tog beslutningen på et møde torsdag aften i forbindelse med, at Børneudvalget skal finde besparelser for 8,4 millioner kroner til at lukke hullet i budgettet for 2018.