Børn bruger hele kroppen og bliver helte: - Det er dannelse på højt plan

Køge - 09. november 2020 kl. 19:07 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

Allerede på parkeringspladsen udenfor Søndre Skole kan man høre, at der er gang i den. Høj musik strømmer ud af et par højtalere inde fra skolens gymnastikhal. Her står Tine Brix Davidsen klar til at tage imod børnene. Hun er iført en sort bluse med teksten »heltetræner« og et gult pandebånd med en rød stjerne, ligesom den superhelten Wonder Woman tit har på.

- Det bliver den bedste dag i jeres liv, udbryder Tine Brix Davidsen energisk.

Hun er oprindeligt uddannet skuespiller og har i de sidste 20 år arbejdet som dramainstruktør og såkaldt Heltetræner med børn og unge ved siden af hendes skuespil- og sangkarriere.

Søndag formiddag er ti børn i alderen 7-12 år mødt op, og målet er, at de skal blive »helte i deres eget liv« efter et forløb af 12 gange over tre måneder.

Tine Brix Davidsen forklarer, at det handler om at lære børnene at bruge alle deres grundfølelser og energi. Heltetræningen skal udvikle børnenes styrker og hjælpe dem med at lære nye sider af dem selv at kende, så de kan begå sig og stå stærkt i sig selv, lyder det.

- De skal lære at bruge hele mennesket. Det er dannelse på et højt plan, der gør, at de kan klare sig og både forstå sig selv og andre, fortæller Tine Brix Davidsen.

Skubber til grænser I gymnastikhallen er heltetræneren i gang med de indledende øvelser. I øjeblikket er temaet superhelte, fortæller hun, og derfor står børnene i en ring og forsøger at efterligne Tine Brix Davidsen, der bevæger kroppen på forskellige måder, poserer som en superhelt og brøler energi ud af kroppen.

Søndag er rød dag, fortæller hun, for der arbejdes generelt med forskellige farver. Udover rød er der en gul, grøn, blå og sort dag. Den røde dag står for det glade humør, det eksplosive og det utæmmede og spontane, forklarer Tine Brix Davidsen.

- Hvis nogle af børnene for eksempel er introverte, så er det med til at skubbe til deres grænser. Det handler om, at vi alle indeholder det hele, der skal bare skrues op for det.

- Du er din krop Undervejs i heltetræningen bliver børnene sendt ud på en forhindringsbane, hvor der skal hoppes over forhindringer, kravles på ribber og laves små saltomortaler. Det træner deres motorik, og det skyldes, at »alt er bygget ud fra kroppen«.

- Du har ikke en krop, du er din krop, pointerer Tine Brix Davidsen og uddyber:

- Det hele hænger sammen. Følelser og kroppen. Når børnene laver noget med kroppen, går det ind i deres psyke.

Derfra er håbet, at heltetræningen skal øge både selvtillid og selvværd.

- Børnene bliver styrket, så de kan begå sig lettere i samfundet og ikke bliver væltet omkuld, når de støder på udfordringer i livet. Det gør dem mere harmoniske og livstrygge, fortæller heltetræneren.

Heltetræningen har kørt i Køge de seneste to år og finder sted gennem kursusudbyderen FOF Køge Bugt.