Politiet har den seneste uges tid været mere eller konstant ude i forbindelse med meldinger om både børns og voksnes færden på usikker is, og nu kommer man så med en kraftig opfordring til borgerne om at tage advarslerne om usikker is alvorligt. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Bøn fra politiet: - Pas nu på jer selv og børnene

Køge - 16. februar 2021 kl. 19:50 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen

Weekendens kolde, men fantastisk smukke solskinsvejr opfordrede ligefrem til en gåtur i det is- og sneklædte landsskab.

Selvom flere skøjtesøer i weekenden blev erklæret sikre, så er der stadig mange steder, hvor det ikke er sikkert at gå.

Politiet vil gerne understrege først som sidst, at det aldrig bliver tilladt at gå på Køge Bugt, Roskilde Fjord og andre kyststrækninger, da strømme, høj- og lavvande gør, at isen der aldrig bliver sikker.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse, efter man hele weekenden igennem har sendt mange patruljer til blandt andet Roskilde Fjord, Karlstrup Kalkgrav, Køge å, Kimmerslev Sø i Borup og flere andre mindre søer og åer i politikredsen for at kalde borgerne ind fra isen.

Brug den sunde fornuft Nogle anmeldelser lød på børn, dyr og borgere med barnevogne på isen, og andre lød på blandt andet skøjteløbere og personer, som gik langt ude på havvand.

- Vi vil gerne appellere til borgernes sunde fornuft. Det er forbundet med alvorlig risiko at færdes på isen, hvis den ikke er sikker - og man risikerer at bringe sig selv og sine børn i fare for at komme alvorligt til skade og i værste fald miste livet. Hvis man ryger igennem og ind under isen ude på fjorden eller i en sø, er der en stor sandsynlighed for, at man ikke kommer op igen i live. Med de meget lave temperaturer går kroppen nærmest øjeblikkeligt i chok, og det er en fuldkommen unødvendig risiko at løbe, siger vicepolitiinspektør Bjørke Kierkegaard fra Midt- og Vestsjællands Politi og fortsætter:

- Weekenden har heldigvis ikke ført til, at vi har måttet iværksætte redningsaktioner og ingen personer meldes at være faldet igennem isen - men man skal altså tage det her alvorligt, siger han.

Risikerer både bøde og erstatning

Han fremhæver desuden, at såfremt politiet iværksætter redningsaktioner, og redningsberedskabet bliver kaldt ud, fordi en borger har bragt sig selv i fare ved at færdes på usikker is, kan man risikere et erstatningskrav for myndighedernes udrykning samt en bøde jævnfør Ordenbekendtgørelsen.

- Men det her handler dybest set ikke om bødestraffe og erstatningsansvar - det handler om ikke at bringe sig selv og sine børn i unødig livsfare, siger han.

- Får vi mange redningsaktioner på samme tid, fordi folk færdes på isen flere steder i politikredsen, er der risiko for ikke at kunne få rettidig hjælp. Så opfordringen fra politiet er helt klar: Er isen ikke givet fri til at færdes på af kommunen, skal man helt lade være, understreger Bjørke Kierkegaard fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Bliver mere farlig de kommende dage

I dag er der godt nok masser af sne efter gårsdagens snestorm, men herefter lyder meldingen på både tø- og frostvej igen, hvilket gør isen endnu mere farlige og sikker at færdes på. Borgerne opfordres derfor til at tjekke kommunernes hjemmesider og skiltningen på stedet.

Det er generelt forbudt at færdes på isen ud for kyster, i havne eller på offentlige søer, vandløb, gadekær mv.

Kommunen kan dog give tilladelse til at færdes på isen, når tykkelsen på isen gør det sikkert. Kravet til isens tykkelse varierer fra kommune til kommune, men ligger på omkring 13-18 cm.

Overholder man ikke reglerne, er det en overtrædelse af Ordensbekendtgørelsens paragraf 15, som straffes med bøde.

Læs mere på din kommunes hjemmeside for at se, hvor det er tilladt og sikkert at færdes på isen.