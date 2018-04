Bølge af bilhærværk skaber utryghed

Ukendte gerningsmænd har i løbet af to nætter udsat i alt 21 biler i Køge for omfattende hærværk. Natten mellem torsdag og fredag er hærværket gået ud over biler i det indre Køge - natten mellem fredag og lørdag er det gået ud over biler i et boligområde i det sydvestlige Køge, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.