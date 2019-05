Se billedserie Eva Bjerre driver Bjerre Flowers sammen med datteren Maria. Butikken ejes af hendes søn, Mark Ebbesen. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Blomster til dronningen: - Det er stadig en ære

Køge - 28. maj 2019 kl. 14:50 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når dronning Margrethe i morgen besøger Borup Skole, vil Hendes Majestæt modtage en mindre buket ved ankomsten.

Bjerre Flowers på Møllevej har fået ansvaret for at lave buketten og selvom det er en særlig buket, er det samtidig en velkendt opgave for blomsterhandler og -dekoratør Eva Bjerre.

Faktisk har Bjerre Flowers haft forbindelse til kongehuset helt tilbage til 1953, da hendes far Holger Bjerre som 32-årig overtog Carl Petersen Blomsterforretning på adressen Bredgade 12 i København.

»Forretningen havde spejle ved indgangen, efter forfatteren og embedsmanden Otto Rungs mening et påfund af »fremadstræbende strøgbutikker« for at damerne kunne spejle sig og derved blive lokket til at gå ind i butikken«, fremgår det af bogen »Under Kronen«.

Eva Bjerres far så tilsyneladende ingen grund til at ændre et velfungerende koncept i det københavnske velhaverkvarter, fremgår det videre:

»Han ændrede ikke butikkens interiør og bibeholdt de store lænestole, hvor kunderne kunne sidde, mens bukket blev bundet. Også udstilingsvinduet var i tidens stil, med stof i bunden og taburette under stoffet, så vaserne kunne stilles i forskellig højde«.

En dag trådte Kong Frederik den niende ind i ad døren i Holger Bjerres forretning - og der var åbenbart god kemi mellem de to.

Der opstod et venskab, og Bjerre Flowers blev Kongelig Hofleverandør fra 1955. Eva Bjerre har mange kære minder fra en tid, hvor faderens virksomhed blomstrede og voksede med fem butikker i byen.

En tid hvor hun gradvist fik mere og mere ansvar efter at være startet i lære som 18-årig. Hun overtog forretningen og prædikatet som Kgl. Hofleverandør i 1992.

- Som barn har jeg da siddet på kongens skød og min far fortalte mig, at det var altså kongen, siger blomsterhandleren med et stort smil.

Gennem årene har blomserhandleren truffet dronning Margrethe ved flere lejligheder og Eva Bjerre var da også blandt gæsterne ved regentparrets sølvbryllup. Bjerre Flowers har haft utallige leverancer til det kongelige hof. Ofte med ganske kort varsel.

- Vi har jo levet af dem og som Kongelig Hofleverandør skal du kunne dit håndværk. Der er ikke plads til fejl. Og nogle gange var det i sidste øjeblik, at der skulle leveres en krans til en begravelse, husker Eva Bjerre. Også ved en mindeceremoni i Køge for Slaget i Køge Bugt fik hun bestillingen på den krans, som Hendes Majestæt markerede mindedagen med på Torvet i Køge.

Hun og datteren Maria driver i dag blomsterforretningen i Borup, der ejes af hendes søn, Mark Ebbesen - af mange også kendt som indehaver og Køge Bugt Ryg- og Knæcenter.

Stadig et rigtig familieforetagende, som dog ikke længere har status af Kongelig Hofleverandør. Sygdom betød nemlig, at forretningen blev solgt i 2012, men for to år siden var der igen kræfter, lyst og overskud til at starte på ny, da Eva Bjerre fik øje på gode lokaler i Borup. Og nu er det igen tid til en kongelig leverance.

- Det er jo stadig en ære, konstaterer Eva Bjerre.

Hun har endnu ikke besluttet sig for, hvordan dronningens buket skal se ud, men ved præcis hvordan formen, størrelsen og »håndtaget« skal være, så håndteringen af den smukke bukket bliver så let som muligt for Hendes Majestæt.

- Jeg kan ikke afsløre det endnu, men det bliver nok noget i denne retning, siger hun og sammensætter på et øjeblik en håndfuld blomster og planter, der øjeblikkeligt leder tankerne hen på dansk sommer på landet.

- Det er jo ret fantastisk, at Hendes Majestæt kommer til Borup - en lille by ude på landet, siger Eva Bjerre.

