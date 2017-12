Blodigt slagsmål - to anklagede blev frifundet

En 35-årig og en 27-årig mand blev frifundet i retten for at tæske en 44-årig på Cirkle K i Køge.

Køge - 09. december 2017 kl. 06:00 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var blod over alt i bilen, så der er ingen tvivl om, at den 44-årige mand har fået tæsk. Men Retten i Roskilde troede ikke på, at det var, fordi manden var blevet overfaldet af en slægtning og hans ven.

I stedet valgte retten at tro på de to mænd, der i sagen var tiltalt for vold. De to mænd blev derfor frifundet.

Sagen har kørt over to retsdage, alene fordi det 44-årige offer og hans veninde ikke mødte op for at vidne den første gang, sagen var for retten. Sagen måtte derfor for en gang til, hvor det var nødvendigt at anholde veninden for at sikre, at hun mødte op i retten.

Heller ikke den 44-årige mand var særlig begejstret for at vidne, sagde han:

- Vi er i familie med hinanden. Vi vil gerne slutte den her sag her og nu. Jeg ønsker ikke, at de bliver straffet.

Men da dommer Jakob Groth-Christensen slog fast, at det sådan set ikke var noget, han bestemte, fortalte han beredvilligt sin version af sagen.

Episoden fandt sted klokken 9.30 om morgenen den 4. august 2016 på tankstationen Cirkle K på Strandvejen i Køge. Her kørte den 44-årige mand ind med sin bil, hvor også en veninde sad. Ind på tanken kørte også mandens 35-årige slægtning og dennes 27-årige ven.

I retten forklarede den 44-årig, at han kørte derind, fordi den 35-årige slægtning signalerede med lygterne til ham, mens han kørte bag ved ham. De tre mænd har tidligere arbejdet sammen på samme arbejdsplads, hvor den 44-årige ikke arbejder mere. Nu begyndte de at diskutere om skat og løn efter det afsluttede arbejdsforhold, fordi den 44-årige havde anmeldt deres tidligere fælles chef til Skat.

Men herfra fortalte de hver sin historie. Den 35-årige og den 27-årige fortalte, at den 44-årige slog dem først, og at det således var derfor, at de slog ud efter ham, så hans næse brækkede. Den 44-årige derimod forklarede, hvordan de to mænd slog ham, så han måtte flygte ind i sin bil. Det stoppede dog ikke mændene, som blot fortsatte med at slå ham, mens han sad inde på førersædet.

- Jeg prøvede at låse døren, men det kunne jeg ikke. Den ene stod og holdt mig, mens den anden slog. På et tidspunkt mistede jeg bevidstheden, mens jeg sad i bilen, sagde den 44-årige mand.

Mandens veninde, der var med i bilen, afgav også vidneforklaring. Hun kunne bekræfte, at manden blev slået, mens han sad i bilen.

Men dommeren og de to domsmænd troede mest på de tiltaltes forklaringer om, at de kun havde slået uden for bilen og at det var i selvforsvar. Dette blev støttet af et blodspor, der blev fundet udvendig på forsiden på den 44-åriges bil.

Men det var især det ulogiske i, at der skulle kunne stå to mænd i bildøren, hvor den ene holdt den 44-årige og den anden slog, som dommerne ikke fandt sandsynligt.

- Der opstod uoverensstemmelse mellem de tre. Retten mener ikke at kunne tilsidesætte de to tiltaltes forklaring om, at det var den 44-årige, der slog først, og at den 35-årige ramte ham i selvforsvar. Slagsmålet fandt sted uden for den 44-åriges bil, og blodet herpå kan stamme fra slagudvekslingen ude foran bilen, sagde dommer Jakob Groth-Christensen ved domsafsigelsen.

- Det blod, som blev fundet i bilen, kan stamme fra den 44-åriges blodnæse, efter at han satte sig ind i bilen. Vi har lagt vægt på, at det ikke findes sandsynligt, at den 27-årige skal have holdt den 44-årige i bilen, mens den 35-årige har slået ham, sagde dommeren.

Den 35-årige og den 27-årige kunne derfor forlade retten uden videre.

Det kvindelige vidne blev løsladt igen, så snart hun havde afgivet sin forklaring.