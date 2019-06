Blixt: Ring 5 vil stavnsbinde boligejere

DAGBLADET sætter op til næste uges folketingsvalg spot på tre temaer med lokale kandidater. Her følger svarene fra folketingsmedlem Liselott Blixt (DF).

De kommunale jobcentre kaldes af en række partier og eksperter for »bureaukratiske,« »umyndiggørende« og »saneringsmodne.« Kritikken går på, at beskæftigelsesindsatsen er for rigid, at jobsøgende sendes på irrelevante kurser, og at der mangler tillid, samtidig med at nogle undersøgelser viser, at det koster mange hundrede tusinde kroner at få én enkelt ledig person i arbejde. Hvordan ser dit parti på fremtiden for jobcentrene?

- Jeg må først tage det forbehold, at jeg ikke er mit partis ordfører på området. Men jeg mener personligt ikke, at det er den rette vej at gå, hvis man vælger at nedlægge jobcentrene. Vi er lykkedes med at få arbejdsløsheden langt ned, og nu skal vi kigge på, hvilke udfordringer det så er, vi står tilbage med. Det er afgørende, at det er fornuften, der skal styre indsatsen. Vi har set eksempler på, blandt andet fra København, at man har brugt mange millioner på at få meget få borgere i arbejde, og jobcenterindsatsen skal naturligvis ikke være fordyrende. For mig er det afgørende, at vi bruger krudtet på dem, der kan arbejde og ikke på de syge. Nogle jobcentre har sendt syge i arbejde eller praktikforløb, og det er ikke gangbart. Jobcentrene skal bruge kræfter, hvor det er fornuftigt. Samtidig tror jeg, at vi i fremtiden skal skabe tættere kontakt til virksomhedsejerne, således at de virksomheder, som har brug for arbejdskraft, selv kreerer jobs og skaber kontakten til de ledige.