Se billedserie Der er nok ingen tvivl om, at det er et svært attraktivt byområde med kystnære boliger, som i løbet af det næste årti kan skyde frem på Sun Chemical-grunden tæt ved Ølsemagle Revle. Foto: Anders Fallesen

Blikket rettes mod strandengen: Her skyder stort boligområde op

Køge - 23. juli 2021 kl. 19:14 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen

Når én af Køges mest markante virksomheder historisk set inden længe flytter aktiviteterne væk fra den østsjællandske købstad og lader sig erstatte af en særdeles attraktiv ny, kystnær bydel, er der nærmest ikke grænser for potentialet.

Det mener både borgmester Marie Stærke (S) og Venstres gruppeformand Ken Kristensen, der begge lyser op, når talen falder på den forestående boligudvikling ved Ølsemagle Revle, der går under navnet »Ølby Strandenge.«

Her har virksomheden Sun Chemical - det tidligere Kemisk Værk Køge - i dag hjemme. Men når vi når ind i 2030'erne, vil området givetvis have et helt andet udtryk og udseende.

Håb om blandet byggeri I alt 28 hektar arealer på hjørnet af Københavnsvej og Værftsvej ud mod Ølsemagle Revle frigøres til byudvikling. Og selvom der endnu er et stykke vej til, at den konkrete planlægning går i gang, ser borgmester Marie Stærke (S) enorme muligheder i området, der med sine naturværdier ventes at blive meget attraktivt.

Marie Stærke fortæller, at der pågående dialog med grundejeren om udformningen af det fremtidige boligområde. Men hun understreger i samme ombæring, at kommunen ikke kan stille krav til, hvilke typer boliger området skal omfatte, da man ikke ejer grunden.

- Men det virker til, at grundejeren gerne vil samarbejde, siger hun og fortsætter:

- Min erfaring med investorer og developere er generelt, at de er meget bevidste om, at det bliver bedre boligområder, når man har blandet byggeri. Det gør det mere attraktivt, frem for man at man etablerer en ny rigmands-ghetto, hvis jeg må bruge det ord, siger Marie Stærke.

Både eje og leje Ifølge hende handler det overordnet set om, at kommunen skal være skarpe, når der skal stilles krav til udviklerne:

- Kigger man på Køge Kyst, er det blevet et meget dyrt boligområde, hvor Pension Danmark godt nok har bygget nogle billigere boliger, men det drejer sig ikke om ret mange. I kommunen er vi gode til at lave masterplaner og udviklingsplaner, og det handler rigtig meget om den måde, vi udbyder arealerne på, og hvilke krav vi stiller i lokalplanerne. Med Køge Kyst har vi været igennem en interessant test, og generelt set tror jeg, at vi skal sørge for at holde fast og ikke bare sælge til højest bydende, men være sikre på, at de, der skal bygge, opfører et ordentligt kvalitetsbyggeri, hvor man både kan leje og eje, siger Marie Stærke.

Venstre-gruppeformand Ken Kristensen glæder sig også til dagen, hvor jorden er renset op, og hvor byggeriet kan gå i gang.

- Sun Chemical-grunden er super attraktiv med udsigt over havet, masser af fugle- og naturliv. Hvem vil ikke bo der?, spørger han og skifter gear:

- Vi er heldigvis ved at rykke væk fra, at man placerer erhverv ud mod havet, som man ofte gjorde i gamle dage, for i stedet nu at placere boliger ved havet. Men vi må også sige, at det måske ikke er så egnet til parcelhuse eller enfamilieshuse. Det er nok mere egnet til lejlighedsbyggeri i forhold til at sikre flere udsigt mod havet. Det kan givetvis være med til at sikre økonomien i det for udvikleren, hvis man bygger på den måde, for vi skal selvfølgelig også huske på, at det er rigtig, rigtig dyrt at få jorden renset op. Noget, som grundejeren skal betale for, siger Ken Kristensen.

Naturcenter og stormflodssikring I kommuneplanforslaget fremhæves det, at en ellers »utilgængelig kyststrækning med store naturværdier åbnes for offentligheden i en helhedsorienteret byudvikling.«

Dertil kommer, at man dermed kan benytte lejligheden til at kombinere med stormflodssikring, byggeri af nye attraktive udsigtsboliger samt et naturcenter i tilknytning til Ølsemagle Revle.

Tidsplanen siger nu, at de første lokalplaner forventes klar inden 2030, hvilket timingsmæssigt gør Ølby Strandenge til en arvtager for Køge Kyst og Køge Nord, der til den tid ventes at være færdigudbygget.

Det fremgår videre af kommuneplanforslaget, at Ølby Strandenge tænkes opført som en »naturpræget boligby, men særligt mod Københavnsvej kan kontorerhverv og eventuelt også arealkrævende butikker indpasses og fungere som afskærmning mod trafikstøj.«

Det føromtalte naturcenter skal desuden gøre det muligt at opleve områdets særlige fugle- og planteliv fra nærmeste hold, fremgår det.

Natura 2000-område Et anden særlig side af Ølby Strandenge er, at området ved Ølsemagle Revle er et såkaldt Natura 2000-område. Det betyder, at reglerne for byudvikling bliver mere restriktive, og at den selvsagt skal tage stort hensyn til det rige natur- og fugleliv.

»Derfor indeholder visionen et princip om, at 50 procent af byudviklingsområdet skal anvendes til natur og rekreation. Herved sikres både afstand til Natura 2000-området og tilstrækkelige bynære friarealer til beboerne i det nye byområde. En del af de rekreative arealer kan udformes som et voldanlæg, som kan give mulighed for aktiv leg og samtidig skærme området for trafikstøj fra Værftsvej,« lyder det i kommuneplanforslaget.

Alt dette og meget mere skal konkretiseres i de kommende år, når planerne for byudviklingsprojektet Ølby Strandenge ventes at tage fart for alvor.