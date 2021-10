En efterlyst mand blev stukket med kniv i går, mødte op for at anmelde det og blev så anholdt.

Blev stukket med kniv: Efterlyst mødte op og blev fængslet

Tirsdag umiddelbart efter middag mødte en 34-årig mand fra København op på politistationen for at anmelde et overfald, som var sket mandag aften ved 18-tiden.

Den 34-årige var mødt på en adresse i Boholteområdet i Køge for at tale med en 41-årig lokal mand. En anden 41-årig mand fra Køge var også til stedet ved mødet, der udviklede sig, idet de to mænd udsatte den 34-årige for et groft overfald og stak ham overfladisk med en kniv. Efterfølgende afpressede mændene den 34-årige til at overføre en pengebeløb til en anvist bankkonto, oplyser politiet i døgnrapporten.