Blev løsladt efter afhøring i drabssag: Mænd renses for mistanke

Torsdag formiddag er gerningsstedet på Københavnsvej i Køge stadig afspærret, og politihjemmeværnet har natten over sikret sig, at uvedkommende ikke får adgang til stedet. Mange sørgende er desuden kommet til og har fået politi eller politihjemmeværn til at lægge blomster ved stedet for at ære den dræbte kvinde. Foto: Jesper From

Foto: FROM