Blå anerkendelse til Køge Marina

Af Henrik Førby Jensen Også i år er det sikkert at kaste sig i havnebadet ved Køge Marina, som har de krævede faciliteter og et højt serviceniveau og derfor endnu engang er blevet tildelt Friluftrådets Blå Flag. Selvom det langtfra er første gang, marinaen opnår den anerkendelse, vækker Blå Flag 2021 begejstring i havnekontoret, oplyser Køge Marina.

Blå Flag sikrer bæredygtige lystbådehavne og er et signal om at du, som gæst, besøger en lystbådehavn med gode faciliteter og højt renholdningsniveau. Flaget vajer nu over Køge Marina som et bevis på, at marinaen er med til at beskytte det maritime miljø.