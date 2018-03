Bjæverskov slår Køge i nethandel

Bjæverskov er E-handelskonger i Køge Kommune

I 4632 Bjæverskov er borgerne ekstra glade for at handle varer på nettet. Nye tal fra PostNord viser nemlig, at Bjæverskov lægger sig forrest som den by i Køge Kommune, der modtager flest pakker pr. husstand. Hele 11,0 pakker har posten i snit leveret til hver husstand i 4632 Bjæverskov i 2017. Det skriver PostDanmark i en pressemeddelelse.

- Vi kan se, at flere og flere danskere handler på nettet, fordi det er nemt og bekvemt i en travl hverdag. Og de har i den grad taget nethandlen til sig i Bjæverskov, hvor vores pakkebude leverer ekstraordinært mange pakker, siger Jørgen Fischer, e-handelsrådgiver hos PostNord.

Til sammenligning modtog borgerne i eksempelvis 4140 Borup og 4600 Køge henholdsvis 10,6 og 8,3 pakker i gennemsnit pr. husstand sidste år.

Når danskerne og Bjæverskov-borgerne shopper på nettet, er hurtig og fleksibel levering helt afgørende. Det viser PostNords seneste undersøgelse af danskernes e-handel med al tydelighed.

- Tre ud af fire danskere forventer at få deres vare senest to dage efter, de har bestilt den i netbutikken. Og ni ud af ti selv vil bestemme, hvordan og hvor de får leveret varen og ønsker for eksempel at kunne vælge imellem levering til døren, et aftalt sted på bopælen eller på posthuset i supermarkedet, så man kan hente pakken, mens man alligevel er ude og handle, siger Jørgen Fischer.

Danskernes nethandel er de senere år steget med tocifrede rater. Det har blandt andet betydet, at PostNord løbende har åbnet flere hundrede nye posthuse i supermarkeder over hele landet med lange åbningstider, indført Modtagerflex-ordningen, hvor man kan få sin pakke på bopælen, selvom man ikke er hjemme, samt lanceret en ny app, der gør det nemt at få seneste nyt om sin pakke.