Der er stadig tvivl om, hvad der sker med valgresultatet for Boholte Sogn, men i Roskilde Stift er biskoppen klar til at se på sagen. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Biskop om valgdramaet i Boholte: Beklageligt - men ikke mærkeligt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Biskop om valgdramaet i Boholte: Beklageligt - men ikke mærkeligt

Køge - 17. september 2020 kl. 18:11 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mens størstedelen af kommunens menighedsrådsvalg forløb uden den store dramatik, var det modsatte tilfældet i Boholte Kirke i Køge. For det første var debatten inden selve afstemning til tider hård og spydig, og for det andet blev det efter cirka en times stemmetælling meldt ud, at der var afgivet tre stemmer for meget.

Derfor er der lige nu stor usikkerhed om, hvad der skal ske med resultatet for Boholte Sogn, hvor flere kandidater er på vippen til at komme ind, da de har samme antal stemmer. En af dem er den nuværende formand.

Derfor er det efter alt at dømme nu op til Kirkeministeriet og biskoppen for Roskilde Stift, som skal tage stilling sagen, der eksempelvis kan ende med et regulært omvalg på grund af uoverensstemmelsen mellem antallet af stemmer og antallet af stemmeberettigede.

Ingen henvendelse endnu På biskoppens kontor er der forsigtig ærgrelse over, at der umiddelbart er sket en fejl i Boholte, men det er ikke så overraskende, forklarer han, da der er tale om en ny valgform og nye regler.

- Derfor er det beklageligt men ikke mærkeligt, at der kan være sket en fejl. Det kan sagtens være vanskeligt at tolke nye regler, siger Peter Fischer-Møller, der er biskop for Roskilde Stift.

Torsdag formiddag havde han endnu ikke hørt fra menighedsrådet i Boholte Sogn, men biskoppen er klar med hjælp, hvis der er et behov.

- Hvis der er nogen fejl, som man ønsker, at vi skal hjælpe med at få redt ud, er de meget velkomne til at henvende sig til os her på Roskilde Stift. Men indtil videre har vi ikke fået en henvendelse, og derfor kan jeg ikke udtale mig om sagen, understreger Peter Fischer-Møller.

Er der en generel procedure for, hvad der sker, hvis for mange har stemt i forhold til antallet af stemmeberettigede?

- Nej, det har man vist ikke forudset i de nye regler. Hvis sognet gerne vil have os her på stiftet til at kigge på sagen, er de velkommen til at sende den ind til os, fortæller biskoppen.

Han bekræfter, at der har været udfordringer den seneste tid i menighedsrådet i Boholte, hvilket blev tydeliggjort på tirsdagens valgaften, hvor anklager og kritik fløj frem og tilbage mellem flere af de nuværende rådsmedlemmer.

- Jeg kan bekræfte, at der har været udfordringer i Boholte, og provsten og jeg har stillet os til rådighed for rådet for at drøfte, hvad problemet går ud på, og hvad vi kan hjælpe med. Det er noget, vi taler med dem om og ikke andre i første omgang, siger Peter Fischer-Møller.

De foreløbige navne Da der umiddelbart blev afgivet for mange stemmer, hvoraf en nok er ugyldig, og flere kandidater er på vippen med det samme antal stemmer, er der stor usikkerhed om, hvem der reelt bliver valgt i Boholte Sogn.

Herunder fremgår de ti kandidater, som i første omgang har fået nok stemmer til at være i spil til de ni pladser:

Anette Jensen, Kirsten Vedel og Jørgen Poulsen. Arne T. Hansen, Bent Larsen, og Jan Ravn. Erik Jørgensen, Inger Thimgaard, Jytte Bahn Petersen (nuværende formand), og Søren Gaarde.