Den lokale biograf er snart klar til igen at byde gæsterne på gode filmoplevelser. Foto: Kristian Septimius Krogh

Biografen spoler frem til åbning

Køge - 23. april 2021 kl. 14:49 Kontakt redaktionen

Torsdag den 6. maj genåbner Nordisk Film Biografer Køge efter mere end fire måneders nedlukning. Det bliver med et stærkt filmprogram, som bugner at gode film, der har ventet længe på at komme på det store lærred. Det samme gælder personalet, som glæder sig til at byde gæster velkomne i trygge rammer i biografen.

Det skriver biografen i en pressemeddelelse.

Ved genåbningen er der gode film på programmet som ikke nåede at blive set af et stort publikum før man måtte lukke ned.

Der bliver for eksempel mulighed for et tiltrængt grin med komedien Retfærdighedens Ryttere eller man kan at nynne med på Lille Sommerfugl, der ligeledes har erfarne kræfter i hovedrollerne.

Allerede fra 12. maj får yderligere syv film premiere, og ugen efter kommer endnu fem film på plakaten, lyder det.

- Vi ved, at mange af vores gæster har savnet biografen under nedlukningen. Og det gælder selvfølgelig også den anden vej rundt. Vi har ventet længe på en genåbningsdato og har trippet for igen at slå dørene op til de gode film. Så vi er mere end klar til at byde danskerne velkomne tilbage i biografen, siger Casper Bonavent, direktør i Nordisk Film Biografer:

- Og det siger sig selv, at der er styr på sikkerheden og vi glæder os til at byde vores gæster tilbage med corona-pas eller negativ covid-19 test.

Han fortæller, at under nedlukningen har mange danskere givet udtryk for, at de savner kulturelle oplevelser som biografture, restaurantbesøg, festivaler med mere. Behovet for igen at komme ud og være sammen med andre er stort, og biografen er en oplagt mulighed for oplevelser i sikre rammer.

- I biografen er vi sammen om en oplevelse. Ikke bare med dem, vi følges med, men også med de andre gæster, vi ikke kender. Det at få en fælles oplevelse i biografen er noget, som danskerne sætter stor pris på, og sådan har det heldigvis altid været. Og i lyset af corona er det blevet endnu mere tydeligt, siger Casper Bonavent.

Når Nordisk Film Biografer Køge åbner den 6. maj, er personalet helt klar til at modtage gæster. Det betyder, at der lukkes et begrænset antal gæster ind, så afstandsregler overholdes. Derudover gøres der ekstra hyppigt rent, ligesom der er godt med håndsprit til både gæster og personale.

Gæster skal kunne fremvise coronapas eller en negativ covid-19-test, der er højst 72 timer gammel.