Se billedserie Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Bingo - et show for hele familien Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bingo - et show for hele familien

Køge - 08. april 2019 kl. 15:11 Af Jesper From Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Man kan ikke andet end at tage hatten af for Carl Christensen. Han har for længst rundet 80 år og formår stadig at levere et bankoshow, som ingen anden.

Søndag var Banko-Carl - med sine to assistenter og kronprinser Brian og »Fætter« - landet i Herfølgehallen, hvor Køge Håndbold sammen med Wika Meny stod for arrangementet.

Da Køge Håndbold for tre år siden for første gang hyrede Banko-Carl, blev alt det indledende arbejde med at samle præmier ind klaret af frivillige fra Køge Håndbold.

- Men vi fandt ud af, at det var et ræs at skaffe alle præmierne. Vi var slidt ned til frimærker inden showet overhovedet var gået i gang, fortæller Kent Ankersen fra Køge Håndbold.

Men Banko-Carl er heldigvis en mand med en masse gode ideer. Han fostrede konceptet, hvor det er et supermarked, som har opgaven med at finde sponsorgaver. Den opgave har Wika Meny i Køge taget på sig. Og søndag var der i Herfølgehallen linet op på og ved scenen med præmier for omkring 90.000 kroner.

Hvis man går og tror, at bingo og banko bare er for ældre gråhårede damer, så kan man godt tro om igen. Det er en begivenhed for hele familien. Mænd, kvinder, børn - unge som ældre.

Omkring 650 havde fundet vej til søndagens Bingo-show med Banko-Carl.

- Det var helt fantastisk - og så på en sommerdag, fortæller Kent Ankersen.

Læs mere i DAGBLADET mandag