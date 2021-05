Billedstrøm Festival bakkes op af en lokalpulje. Foto: KøgeBibliotekerne

Billedstrøm får støtte

Køge - 14. maj 2021

KøgeBibliotekerne har netop fået 30.000 kr. til afholdelse af »Billedstrøm Festival« for visuelle fortællinger, der foregår den 24.-26. september. Festivalen skal bidrage til at skabe nye fællesskaber for de 3-6-årige børn i kommunen, lyder det i en pressemeddelelse fra Nordea-fonden, der er den glade giver af penge fra fondens lokalpulje.

- Billedstrøm er en faglig og kulturel børnefestival, som grundlæggende skal styrke børnenes visuelle redskaber og positive udvikling", fortæller Sophie Fuglesang, projektleder for festivalen.

Støtten kommer også til at betyde noget for lokalmiljøet, mener hun.

- Selve temaet er fællesskabninger. Børnene skal se sig selv i større fællesskab, som de aktivt kan bidrage til, og reflektere over vigtigheden af at være en del af et fællesskab, fortsætter Sophie Fuglesang.

Nordea-fonden støtter fællesskabsorienterede projekter og aktiviteter, som skaber gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur. I 2021 har fonden særligt fokus på at støtte projekter, der har fokus på at få flere ud i det fri og får flere børn til at blomstre.

- Nordea-fonden har et almennyttigt formål, og derfor er det vigtigt for os at bakke op om initiativer, som styrker det lokale fællesskab. Vi håber, flere lokale foreninger og andre almennyttige organisationer har lyst til at søge vores lokalpulje, siger Henrik Lehmann Andersen, administrerende direktør i Nordea-fonden.

Lokalpuljen er på 30 millioner kroner og kan søges hele året rundt. Foreninger og andre nonprofit organisationer kan søge op til 100.000 kr. i støtte, og i alt forventes det, at mere end 1.000 lokale projekter får støtte fra Lokalpuljen i 2021.