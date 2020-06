Billedserie: Mexikansk sportsgren har indtaget Køge

Padelsporten, som stammer fra Mexico, har i den grad indtaget Danmark. Ved indgangen til 2019 var der 30 padelbaner i Danmark. I dag er der i omegnen af 130. Og de to sidste skud på stammen, blev lørdag eftermiddag indviet ved Ravnsborghallen, hvor der blandt andet var fornemt besøg af Patrik Wozniacki, som selv er blevet bidt af sporten.

Han fik da også mulighed for at spille en match med tre landsholdspillere, mens et talstærkt publikum fulgte med.