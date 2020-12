Billedserie: Hektiske døgn på Bornholmslinjen: Megabilkøer

Se billedserie Der var godt og grundigt pres på ved færgelejet tirsdag eftermiddag. Foto: Jesper From Foto: Jesper From

Køge - 23. december 2020 kl. 10:22 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen

Med usædvanligt lange bilkøer på Køge Havn i går eftermiddag stod det tydeligt for enhver, at den ekstraordinære situation med den svenske grænselukning sender juletrafikken til Bornholm på omveje.

Tusindvis af rejsende til Bornholm må således tage den noget langsommere rute fra Køge til Rønne, efter at hurtigfærgen fra Ystad til Rønne blev lukket ned som følge af grænselukningen.

Her til formiddag er der igen ved at være nogenlunde ro på, efter at mange bekymrede rejsende til og fra Bornholm har henvendt sig i de forgangne knap to døgn, fortæller Jesper Maack.

Han er PR- og kommunikationschef hos Bornholmslinjen og fortæller, at man skulle have fragtet mellem 8-10.000 mennesker til Bornholm med hurtigfærgerne fra Ystad, men at nu kun har kapacitet til godt det halve på Povl Anker- og Hammershusfærgerne mellem Køge og Rønne.

- Jeg er fuldstændig overbevist om, at der stadig er rigtig mange derude, som er dybt frustrerede, for der er jo også en usikkerhed forbundet med at være på Bornholm lige nu. Det er voldsomt, når den primære livslinje til resten af Danmark er skåret væk, og det er i det hele taget en utryg og uholdbar situation for mange, siger Jesper Maack.

Han forventer nu et par mere stille dage, inden de mange rejsende så skal tilbage i weekenden, hvor der særligt er solgt mange færgebilletter til 2. juledag og den 27. december. I aftes meldte Bornholmslinjen også ud, at man sejler videre på nødplanen i den kommende periode. Simpelthen for at give kunderne så klar besked som muligt, fortæller Jesper Maack.

- Vi har fulgt dialogen mellem de danske og de svenske myndigheder, og der har jo været et vist pres for at få koblet Bornholm på resten af Danmark igen. Men da vi i aftes vurderede, at meldingerne var, at diplomatiet mellem myndighederne i første omgang ikke ville sejre, valgte vi at melde ud, at vi fortsætter med nødplanen frem til 4. januar for at give folk et fast holdepunkt og noget at forholde sig til. Det indebærer, at færgerne Povl Anker og Hammershus på Køge-Rønne-ruten står for vores kapacitet frem til da, siger Jesper Maack.

En anden utilsigtet konsekvens af grænselukningen er ifølge Jyllands-Posten, at det er blevet vanskeligere for en del af Bornholms Hospitals læger at komme på arbejde.

Det anslås således af Annemarie Hellebæk, direktør for Bornholms Hospital, at godt hver tredje læge, der er på vagt på sygehuset i juleperioden, er tilrejsende, fortæller hun til avisen.

Det udefrakommende personale deles ofte med andre hospitaler i Region Hovedstaden; "et system, som vil komme yderligere under pres, hvis personalet eksempelvis skal sejle i seks timer til og fra Køge," skriver Jyllands-Posten.

Om det siger Jesper Maack:

- Det er jo supervigtigt, for ikke at sige afgørende, at den slags kritisk personale kan komme til og fra Bornholm. I forhold til eksempelvis coronatests og svarprøver kan vi jo også godt have det med på Køge-Rønne-ruten, men hele humlen er, at det bare tager længere tid.

For at lette presse på Bornholmstrafikken har flyselskabet SAS desuden ekstraordinært åbnet en rute mellem København og Rønne. I første omgang flyver SAS fra og med i dag og frem til 2. juledag med to afgange dagligt i hver retning.

