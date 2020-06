Billeder og video: Brand i værksted skabte bekymring for hus

- Det ved vi ikke rigtig endnu. Det kræver en afhøring af nogen, som har rådighed over det skur for at få et overblik over, hvad der har været, som kunne starte en brand. Det kan være alt fra elektriske installationer til brandbare væsker. Vi skal også finde ud af, om der er sket noget i går, som kan have ligget og ulmet hen over natten, forklarer Martin Bjerregaard.