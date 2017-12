Billeder og video: 724 afsted i strakt champagnegalop

- Jeg har meldt mig til i sidste øjeblik. Det er ikke første gang, jeg er med her, og jeg løber også andre motions- og crossløb. Det er noget specielt at være med her. Det er dejligt at mødes på den måde på årets sidste dag, siger Kim Sørensen.

Deltagerfeltet bestod både af børn og voksne, og i flere familier var der en lille intern konkurrence om at være den hurtigste. Sådan er det også i familien Winsløv fra Solrød. Her lykkedes det for første gang sønnen Bertil Winsløv at slå sin far, Morten.