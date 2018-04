Se billedserie Fagforbundene på det kommunale og regionale område demonstrerede i Køge tirsdag. Foto: Thomas Olsen

Billeder: Lokale politikere om demonstration: Fint med dialog

Køge - 25. april 2018 kl. 12:04 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Køges lokale politikere var på vej til byrådsmøde, mens medarbejderne foldede de røde faner ud på Køge Torv. En del af politikerne tog sig dog tid til at komme ud fra rådhuset og hilse på demonstranterne. Det skriver DAGBLADET Køge.

Blandt dem var formand for Skoleudvalget, Mads Andersen.

- Det er fint, at medarbejderne kommer. Vi kan se, at der er en fin stemning. En ting er, hvad der foregår bag de tykke mure i Forligsinstitutionen. Et andet er, at vi kan mødes lokalt og have en dialog. Heldigvis er det også lønmodtagernes holdning, at der ikke skal være en dårlig stemning her, siger Mads Andersen (K).

Også Venstres Ken Kristensen valgte at forlade rådhuset for at tale med demonstranterne.

- Vi bliver nødt til at respektere forhandlingerne. Det er et helt unikt system. Det skal vi som politikere helst ikke blande os i. Tvært imod skal vi bakke op om alle parter. På den måde kan man sige, at jeg holder med begge sider og har sympati for de respektive parter, siger Ken Kristensen.

Også fra SF's Thomas Kielgast lød der respekt til de fremmødte.

- Jeg er imponeret hver gang over, at der er så mange mennesker, der stiller sig op i den kamp. Også af, at der er en markering i Køge. Jeg er fuld af respekt for, at forhandlingerne er så langstrakte, så må man håbe, at der er en part, der må give sig, siger Thomas Kielgast.