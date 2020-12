Billeder: Hundejere frustrerede over fest-svineri

- Det er absolut ikke første gang og vi er grundig trætte af at skulle rydde op efter diverse bryllupper og forlovelser, som det åbenbart er et hit at afholde i "templet" af visse borgere i Køge kommune. Nogle gange er jeg/vi så heldige at tale med "arrangørerne" inden festen. Så lover de at undlade at bruge bomberør og at rydde op bagefter. Jeg har ved den lejlighed fået at vide, at interessen for at bruge Solgårdsparken udveksles på de sociale medier.