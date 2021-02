Billeder: Her åbner ny blomsterforretning

Se billedserie Afdelingsleder Sissel Hjort (tv) og blomsterdekoratør Rikke Pedersen glæder sig til at hjælpe kunderne hos wika Meny med køb af blomster og planter. Foto: Henrik Førby Jensen

Køge - 03. februar 2021

Der er stor travlhed i det store indgangsparti hos Wika Meny, hvor blomsterbutikken Gamst arbejder ihærdigt på at etablere sin forretning. Til forskel fra andre supermarkeder får Wika Meny på Gymnasievej dermed sin helt egen blomsterforretning - en shop in shop - med al den ekspertise og det store vareudvalg af blomster og planter, der hører en blomsterforretning til.

Den daglige drift bliver varetaget af afdelingsleder Sissel Hjorth, der er uddannet hos Bang & Thy - Eksklusiv Blomsterkunst i Århus assisteret af blomsterdekoratør Rikke Pedersen, der er udlært hos Kgl. Hofleverandør Bering House of Flowers i København.

- Jeg har stået i blomsterbutik siden jeg var 13 år - jeg har aldrig prøvet andet, siger Rikke Pedersen med et grin.

- Vi er blomsternørder og vi glæder os rigtig meget. Det er en rigtig blomsterforretning - vi kan lave alt fra brude- og bårebuketter til firmaaftaler. Det er en rigtig flot butik og vi får et stort lokale, hvor vi får plads til større planter, end man har plads til i mange blomsterbutikker, siger Sissel Hjort.

- Vi ved en masse om blomster - men også om planter, fastslår Rikke Pedersen.

Mindst én af de to blomsterdekoratører vil være i butikken på hverdage indtil klokken 16 og i weekenden indtil klokken 17 - blomsterforretningens åbningstider følger iøvrigt Wika Menys åbningstider.

Kunderne skal måske lige vænne sig til, at blomsterudvalget bliver væsentligt større end hidtil. Kasper Gamst er indehaver af Gamst Blomster og manden bag samarbejdet med Wika Meny, der med butikken i Køge indtil videre er rullet ud i 12 butikker over store dele af Sjælland.

Andreas Gamst er opvokset i en familie med dybe rødder i blomsterbranchen. Hans tipoldefar stiftede Gamst Blomster i 1903 i Kolding og indtil for to et halvt år siden drev Andreas Gamst som en del af fjerde generation i familien forretningen som ren "business to business", men besluttede så at gå ind i detailhandlen.

- Jeg savnede kontakten til kunderne og jeg synes, jeg har et godt samarbejde med Wika. Vi ville ikke være her i Køge, hvis vi ikke oplevede, at vi havde samme indstilling og ville det samme som Per. Vi har vores eget indkøb hos gartnerier i Danmark og Holland, så vi kan tilbyde kunderne friske varer til konkurrencedygtige priser. Vores roser har ikke stået en lille uges tid på Grønttorvet, inden vi får dem, fastslår Andreas Gamst.

Købmand Per Jensen oplever også, at de to forretningers koncepter passer som hånd i handske. For Per Jensen handler dem om hele tiden at udvikle forretningen, så kunderne oplever høj kvalitet og god og fagligt kvalificeret service uanset om de er på udkig efter brød, vin, øl kød - eller blomster.

- Vi har været ude og set, hvor godt Andreas kører sine forretninger og hvis vi ikke udvikler os, så afvikler vi. Det her er en måde at højne vores standard inden for blomster. Kunderne vil godt have en høj standard og tilgangen med friske varer passer rigtig godt til os, påpeger Per Jensen.