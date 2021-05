Biljagt: Narkobilist rammer politibil og påkører vejskilt

Politiet satte efter bilisten, som satte hastigheden op. Bilisten kørte ligeud i en venstresvingsbane ved Clara Frijsvej og senere lavede en vending ind over en spærreflade for at køre ad Ringvejen mod syd. Her forsøgte patruljen at spærre vejen for bilen, men den kørte videre og strejfede politibilen og kørte igen over for rødt i lyskrydset Ringvejen og Ringstedvej, inden den kørte ud til Sydmotorvejen. Her kørte han mod nord videre til Køge Bugt Motorvejen og tog afkørslen ved Egedesvej, hvor han til sidst påkørte et vejskilt og forulykkede i krydset Egedesvej og Ådalen.