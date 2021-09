Bilister ræser foran skole: Flere får klip

Færdselspolitiet var på hastighedskontrol med lasermåleren på Stensbjergvej ud for Asgårds skole mandag formiddag. I løbet af en time mellem klokken 11 og 12 blev fire bilister sigtet. Tre af bilisternere kørte så hurtigt, at de ud over en bøde også vil få et klip i kørekortet. Det kræver, at man kører mere end 30 procent for hurtigt i forhold til den tilladte fartgrænse på 50 km/t på stræknignen. Kun den ene af disse tre bilister var fra Køge Kommune, idet de to øvrige sigtede var fra Sydsjælland og Vestegnen.