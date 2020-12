Bilist taget for narkokørsel på motorvejen

Klokken 10.21 mandag bemærkede en færdselspatrulje, at en mandlig bilist, der talte i håndholdt mobiltelefon, mens han kørte i sydlig retning ad Sydmotorvejen ved Køge. Da bilisten var blev standset, kunne den 25-årige mandlige fører af personbilen ikke fremvise et kørekort, fordi han ikke havde det med. Færdselspolitiet fik endvidere mistanke om, at den 25-årige kunne være påvirket af narkotika, og en narkometertest indikerede, at han var påvirket af cannabis. Den 25-årige blev derfor sigtet for narkokørsel og kortvarigt anholdt i forbindelse med udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer. Han vil derfor høre nærmere fra politiet, når blodprøven er blevet analyseret. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.