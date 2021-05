Bilist ramte benzinstander

Her ramte bilisten en benzinstander med det ene hjul på bilen, dog uden at der skete større skade.

Den slingrende bilist var kørt af motorvejen ved afkørsel 32 i Køge, hvor han kørte videre til et tankanlæg ved Cirkle K-tanken på Nordhøj ved transportcentret.

Søndag kort før klokken 13.00 anmeldte en bekymret bilist, at han havde kørt bag ved en bil på Køge Bugt Motorvejen, som slingrede fra vognbane til vognbane.

Han blev testet med narkometeret, som viste at han havde indtaget det bevidsthedspåvirkende stof Benzodiazepin. Han blev derfor anholdt og sigtet for at køre i påvirket tilstand.

Den 21-årige blev visiteret, hvor patruljen fandt en ulovlig peberspray på ham, som blev beslaglagt. Han blev sigtet for at overtræde våbenloven og fik udtaget en blodprøve, hvorefter han blev løsladt.