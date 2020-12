Bilist ødelagde hæk og stak af

LILLE SKENSVED: Omkring kl. 20.45 mandag aften sad en 55-årig mand i sin stue på Naurbjergvej, da han kørte et højt brag udenfor. Han løb ud, hvor han så en bil, som holdt på tværs af hans indkørsel.

Da den 55-årige henvendte sig til manden i bilen, kørte han væk fra stedet uden at oplyse sit navn.

Bilisten havde formentlig mistet herredømmet over bilen i en højrekurve og herefter endt i den 55-åriges hæk.

Det lykkedes ikke politiet at få fat i ejeren af bilen, men sagen undersøges nu nærmere, for at få klarlagt, hvem der kørte bilen på uheldstidspunktet.