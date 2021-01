Bilist kørte op bag i lastbil

En bilist i en personbil overså, at de forankørende biler sænkede farten og kørte derfor op bag i en last. Sammenstødet skete på Vestmotorvejen i det vestgående spor ved afkørsel 33 Vemmedrup.

- Bilisten blev ”teknisk fastklemt” ved sammenstødet og blev efterfølgende bragt til sygehuset i Køge for at blive tjekket for eventuelle skader, fortæller vagtchefen ved Midt- og Vestsjællands Politi.

Sammenstødet gav en del kø, men efter godt en halv time var motorvejen igen ryddet. Sammenstødet skete kort efter klokken 18.