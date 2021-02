Bilist anholdt for narkokørsel to gange den samme aften

En 30-årig mand blev anholdt for narkokørsel to gange inden for få timer og en 45-årig mand forsøgte at slippe ud fra politibilen, da han skulle testes for at have kørt bil i narkopåvirket tilstand.

Midt- og Vestsjællands Politi har standset adskillige bilister for narkokørsel det seneste døgn.