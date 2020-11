Syv biler fik skåret dækkene op på Krotoften, Krovænget og Bakkegårds Allé i Borup. Foto: Katrine Wied

Send til din ven. X Artiklen: Biler fik skåret dæk op: - Er sagen allerede lukket? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Biler fik skåret dæk op: - Er sagen allerede lukket?

Køge - 05. november 2020 kl. 18:30 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen

Beskeden om at der umiddelbart ikke var mere at gøre, såfremt der ikke kom nye oplysninger i sagen, kom bag på en af de forurettede fra Borup efter sidste weekends hærværksepisoder, hvor syv biler på Krotoften, Krovænget og Bakkegårds Allé fik skåret dæk op.

En af de forurettede, som har meldt sagen til politiet, udtrykker undren over, at politiet via mail besvarede anmeldelsen med, at der ikke var grundlag for at fortsætte efterforskningen uden nye oplysninger i sagen.

Det til trods for, at en anden af de syv forurettede bilejere har videoovervågningsmateriale, som skulle være på vej til politiet, ligesom der også har været kontakt til nogle af den formodede gerningsmænds venner. Og disse skulle have udpeget den formodede hærværksmand. Denne oplysning blev så siden bragt videre til politiet, forklarer personen, der har kontaktet DAGBLADET, men som ikke ønsker at få sit navn offentliggjort.

Og noget kan tyde på, at der er sket et par fodfejl hist og pist.

- Jeg ringede til politiets servicecenter og fik så at vide, at det hverken var skrevet ind i sagen, at der var videoovervågningsmateriale, eller at man havde en formodning om, hvem gerningsmanden var. Selvom at det blev nævnt for de to patruljebiler, der var herude. Det blev dog siden tilføjet til sagen, efter at jeg ringede. Det gav heller ikke nogen mening, at man lukkede sagen, når disse oplysninger var blevet inkluderet, siger personen.

Ifølge Midt- og Vestsjællands Politi er sagen heller ikke lukket ned, som nogle af anmelderne havde fået opfattelse af. Det forklarer kommunikationsmedarbejder Martin Bjerregaard:

- I den konkrete sag er anmeldelsen fra den forurettede, der har videoovervågning, stadig til behandling, og sagen er ikke lukket ned. Det, der kan ske nogle gange, er, at anmelderne får en anmeldelseskvittering, hvori der står, at såfremt der ikke er et konkret spor at gå efter, og at der dermed kan være flere oplysninger i sagen, kan sagen blive henlagt, indtil der kommer brugbare nye oplysninger. Det er en standardbesked. Og jeg kan godt forstå, hvis nogen undrer sig, fordi man knap nok har henvendt sig, før den besked kommer, siger Martin Bjerregaard.

Han fortsætter:

- Helt overordnet kan jeg sige, at videoovervågningsmateriale kan være godt i nogle sager, hvor det afslører, hvad der er foregået. Men det afslører ikke altid identiteten på den eller de, der har gjort det. Der kommer vi nogle gange til kort, for, meget firkantet sagt, er det jo ikke sådan, at de bærer deres CPR-nummer på tøjet, siger han og peger på, at videoovervågningsmateriale også ofte kan være af svingende kvalitet.

Hvad grundlaget er for at fortsætte efterforskningen, skal politiet altså nu granske. Om den mulige baggrund for selve hærværksepisoderne forklarer personen, der har henvendt sig, at der har været nogle uoverensstemmelser med nogle unge, der har kørt på knallert i området og larmet meget.

Det er blevet påtalt og kan have været medvirkende til, at en eller flere altså har valgt at skære dækkene op som en slags hævn.