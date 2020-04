Se billedserie Meget tyder på, at bilentusiasterne i Striben Køge i fremtiden får mulighed for at holde biltræf på den store parkeringsplads på Værftsvej ved Junckers. Billedet her er fra sidste sommer. Foto: Kim Rasmussen

Bilentusiaster får måske hjemme på Værftsvej

Køge - 02. april 2020 Af Anders Fallesen

I løbet af 2019 blussede debatten op, blandt andet her i spalterne, om den store gruppe bilentusiaster, der kalder sig Striben Køge. En gruppe, som på Facebook har flere tusinde synes godt om-tilkendegivelser.

For mens nogle naboer til parkeringshuset ved Køge Station berettede om ulidelig støj, bilræs og endda påstået salg af narkotika, når bilentusiasterne samledes der, var udlægningen en helt anden, når man spurgte drivkræfterne bag Striben Køge.

Seks unge mænd forklarede sidste sommer over for nærværende avis, at de blot nyder at samles om deres fælles passion for biler, at de elsker at sparke dæk, og at de på ingen måde ønsker at genere deres omgivelser; de vil derimod gerne have et samlingssted, hvor de kan dyrke deres passion og interesser. Og de erklærede sig mere end klar til god og konstruktiv dialog med både kommune og politi.

Nu tyder en del på, at Striben Køge snart skal få et sted at være.

I efteråret holdt to repræsentanter fra Striben Køge, medarbejdere fra Teknik- og Miljøforvaltningen, udvalgsformand Erik Swiatek (S) samt politiet møde om sagen, og anbefalingen til Teknik- og Ejendomsudvalget er så nu, at Striben Køge i fremtiden kan afholde deres biltræf på den store kommunale parkeringsplads på Værftsvej. Sagen var på mødedagsordenen her i marts, men grundet situationen med Covid-19 blev mødet udsat. Der er derfor endnu ikke truffet nogen politisk beslutning.

Kontrollerede forhold

Men forvaltningens indstilling til politikerne er, at Værftsvejs store parkeringsplads kan blive det fremtidige samlingssted. I sagsfremstillingen lyder det:

- Som udgangspunkt er det ikke ulovligt at mødes på offentlige parkeringspladser, uanset om man er 10 eller 100 bilister. Dog kunne det være gavnligt, hvis disse træf sker under mere kontrollerede forhold. Det kunne være gavnligt for Striben, at de kan opholde sig på en bestemt plads i et bestemt tidsrum, da de så kan undgå nogle, at de klager og problemer, de oplever. For Køge Kommune kunne det være gavnligt, hvis disse træf dermed hovedsageligt blev afholdt på bestemte steder og tidspunkter. På den måde vil kommunen kunne have indflydelse på blandt andet valg af sted, hvor det er nemt at køre til og fra, og hvor der er langt til naboer i forhold til blandt andet støj, skriver Teknik- og Miljøforvaltningen i mødedagsordenen.

Heri lyder det videre, at man har undersøgt mulighederne for en passende parkeringsplads eller lignende, og at valget umiddelbart er faldet på Værftsvej ved Junckers.

-Pladsen har gode tilkørselsmuligheder via Værftsvej, og samtidig ligger pladsen så afsides i forhold til bymidte, villakvarterer mm., at forvaltningen vurderer, at der kan støjes (bilmotorer og musik fra bilerne) uden større gene for borgerne. Der er endnu ikke udarbejdet en detaljeret plan, men forvaltningen foreslår, at der arbejdes videre med denne løsning, skriver man i sagsfremstillingen.

Striben er klar

Og selvom intet altså er endnu er på plads, erklærer Striben Køge sig også klar til den kommende sæsonstart for deres træf. Træf, der ofte tiltrækker hundredvis bilentusiaster fra nær og fjern og ikke blot Køgeområdet.

På Facebook skriver Striben Køge:

- Så er det snart tid til sæsonstart! Vi er i fuld gang med at snakke med både kommunen og politiet, og vi regner med inden sæsonstart, at vi har det sidste på plads og hermed en tilladelse til en p-plads, hvor vi kan holde træf. Vi håber, at I er klar til at starte sæsonen med et brag og vished om, at vi ikke bliver lukket ned. Vi ser meget frem til sæson 2020!!, lyder det på Facebook.

Den politiske sag og dermed den endelige godkendelse ventes behandlet snarligt i Teknik- og Ejendomsudvalget.