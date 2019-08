Se billedserie Lone Stryh står på familiens gårdsplads med en af deres to biler. I forgrunden er hundene Kayla og Sille ivrige efter opmærksomheden. Foto: Alexandra Mollerup

Bilejer: - Det er irriterende, at vi skal have to biler

Køge - 09. august 2019 kl. 19:00 Af Alexandra Mollerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flere familier i Danmarks mindre byer har inden for de sidste ti år anskaffet sig mere end en bil. Dagbladet spørger familierne hvorfor. Hjemme hos Lone Stryhn var det eneste udvej, og det irriterer hende.

I grønne omgivelser med geder, høns og hunde bor familien Stryhn i et hus. Ude i indkørslen holder to biler, for logistikken kan ikke gå op uden dem.

- Da vi flyttede her til kunne vi godt se, at det ikke rakte med kun en bil. Til at begynde med tænkte vi egentlig, at en bil måske kunne gå, fordi der kører en bus oppe på Ejbyvej. Men det var så kun, indtil vi fandt ud af, hvor voldsomt bilerne kører på Harekærvej, som leder op til bussen. Vi har selv mistet to familiemedlemmer på en ligeså dårlig vej, som Harekærvej, så det sidder i os alle sammen. Til nød kan de gå, for der kan de jo hoppe ind i krattet, siger Lone Stryhn.

I går bragte Dagbladet nyheden om, at flere danskere inden for de sidste ti år har anskaffet sig bil nummer to og tre. På landsplan gælder det 147.500 familier og i Køge har 6184 familier nu mere end en bil. Det stritter med Køges Strategiske Energiplan, som ellers vil have flere fra bilen over i den kollektive trafik fra 2025.

Ønsker bus og cykelsti Lone Stryhn og hendes mand, Søren Stryhn, har fire børn. To af dem er flyttet hjemmefra, men Hjalte på 11 år og Livah på 8 år bor stadig hjemme. De går begge på Højelse Skole og i fritiden, går de til håndbold, gymnastik og musik. De bliver hentet af skolebussen om morgenen, som familien betaler for. Men i fritiden er det forældrene, der skal køre dem rundt.

- For mig er det fråds at have to biler, når der kører to bybusser lige omme på Ejbyvej. Den ene af dem kunne reelt set køre herude. For kørte der sådan en, så er mine mindste børn snart så store, at de sagtens kunne tage bussen i skole og til sport, siger Lone Stryhn.

Skolebussen henter kun børnene indtil sjette klasse, hvor forældrene så skal overtage den opgave, medmindre der kommer bus eller cykelsti på Harekærvej. For som det er lige nu, tør børnene ikke at cykle.

- Os, der bor på landet, bliver nødt til at få noget hjælp til at kunne blive mere klimavenlige. Vi er jo ikke de eneste, der har børn, som skal rundt. Mange siger så, at de kan cykle, men ikke her på Harekærvej, for du må jo køre 80 km/t. Men hvis der kom en bus og en cykelsti, så ville det ændre vores bilbehov, for så ville jeg godt kunne sende mine børn sikkert af sted, siger Lone Stryhn.

Dårlig samvittighed Lige nu er Lone Stryhn sygemeldt på grund af adskillige problemer med sin ryg, der gør, at hun er dårligt gående. Men inden da arbejdede hun i København og boede i Køge, hvor det var nemt for hende at cykle til toget. Som byen er skruet sammen lige nu, vil det ikke være en mulighed. Hun vil fortsat være afhængig af sin bil for at komme til Køge Nord Station, hvilket hun mener, er ærgerligt. Det er især klimabelastningen fra bilerne, der plager familien. De har talt om el-bil, men måtte erkende, at det var for dyrt.

- De er jo dyre. Den bil jeg kører i, er jo en lille bil til under 100.000, som jeg fik som ny for over syv år siden. Den kører jeg videre i måske et år eller to endnu, men hvis der stadig ikke er nogen ændring i forhold til bussituationen, så skal jeg jo ud og have en ny igen, siger hun og sukker.

Hvad tænker du om, at flere nu har mere end en bil?

- Jeg synes det er ærgerligt. Men jeg synes også, at det er forkert at have planer om at anlægge sådan en vej som Ring 5, fordi så kommer der bare flere biler. Hvis der var busser og toge, der passede sammen, så ville jeg bruge det. For så ville vi ikke bruge penge eller CO2 på at have to biler.

