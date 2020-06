Biffen i Køge åbner - Borup Kino venter

Man kan snart tage plads i Køges biograf, men kino i Borup venter lidt med at invitere indenfor. Foto: Kenn Thomsen

Køge - 01. juni 2020 kl. 17:54 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I snart tre måneder har Nordisk Film Biografer i Køge været lukket, men nu er biografchef Lennart Andersson klar til at åbne igen. På torsdag den 4. juni slår han dørene op til biografen og byder gæsterne velkommen. Biografen har været lukket ned siden 12. marts på grund af covid-19-krisen. Det skriver biografen i en pressemeddelelse.

- Det har været en ekstraordinær periode, hvor biografen har været lukket. Jeg tror, at mange af vores trofaste gæster glæder sig til, at vi nu kan åbne igen. Vi gør alt for at det bliver en sikker åbning, hvor vi overholder alle retningslinjer, så folk trygt kan gå i biografen igen, siger biografchef Lennart Andersson.

Biografen i Køge vil i første omgang holde åbent torsdag til søndag samt på helligdage. Der vil være mindst ét tomt sæde mellem hver gruppe af biografgæster, ligesom filmene programlægges således, at der aldrig vil være for mange mennesker på én gang i biograflobbyen, og så der er god tid til rengøring af salene mellem forestillingerne.

Gæsterne vil blive mødt af en vært, som vil byde velkommen, informere om retningslinjer, sikre god hygiejne og i det hele taget hjælpe med at skabe en god oplevelse.

- Vi er ved at gøre biografen klar. Der vil være skilte, afstandsmarkører, håndsprit, og biografpersonalet står klar til at hjælpe, guide og selvfølgelig også sælge både varme popcorn og kolde sodavand, for dét skal gæsterne ikke snydes for, siger Lennart Andersson

Når Nordisk Film Biografer Køge åbner igen, vil det blandt andet være med animationsfilmen »Fremad«, den danske debutfilm »Kød og Blod« med Sidse Babett Knudsen på rollelisten og det stjernespækkede drama »Little Women«, som er med i Biografklub Danmark. Det fulde program vil løbende blive opdateret og kan ses på nfbio.dk eller i Nordisk Films bioapp, hvor man også kan købe billetter.

Lennart Andersson opfordrer til, at man køber sine billetter online på forhånd for at undgå kødannelse og ventetid i biografen.

I Borup har der også været lukket i den lokale biograf, og det bliver der ved med at være til i hvert fald efter sommerferien.

- Vi er jo en flok af frivillige, der driver Kino, og derfor tager det lidt tid at få det hele på plads med vagtplaner, bestilling af film og så videre, forklarer biografens formand, Søren Rislund.

- Derfor har vi foreløbig besluttet at vente med at genåbne til efter sommerferien, så vi kan gøre det ordentligt.

- Og så har vi jo også en større ombygning foran os med blandt andet etablering af de helt nye stole, som vi har fået købt, siger han.