Køge Kommunes tre biblioteker i Borup, Herfølge og Køge lukker på ubestemt tid, efter at tre medarbejdere fordelt på to af bibliotekerne er konstateret smittet med covid-19. Foto: Torben Thorsø

Biblioteker lukker efter smitteudbrud

- Det er kommet som en tyv om natten. Vi står med tre smittede medarbejdere fordelt på to biblioteker, og da vi har mange møder på tværs, er der rigtig mange, som potentielt er nære kontakter. De er nu sendt til test og i isolation, og derfor er vi nødt til at lukke, forklarer hun.

Det sker både for at bremse smitten men også af hensyn til borgerne.

- Man skal ikke komme ind på et af vores biblioteker og risikere at blive smittet, siger Jytte Dahl.

Indtil kommunen har et overblik over, om flere medarbejdere er smittet, er det endnu usikkert, hvornår bibliotekerne kan åbne igen.

- Vi må se nærmere på det i næste uge, og så skal vi nok melde ud og gøre alt for at åbne igen, så snart det er forsvarligt. Det er super ærgerligt at lukke ned, når vi lige er åbnet igen, men vi er nødt til at følge forsigtighedsprincippet, understreger bibliotekschefen.