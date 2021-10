Se billedserie I sommers åbnede den nye daginstitution Væksthuset i Vemmedrup, og institutionen har blandt andet ekstra fokus på udeliv og bevægelse, forklarer leder Kamilla Hansen. Foto: Simon de Visme

Bevægelse og udeliv: Ny daginstitution lægger børnene til at sove i shelter

Køge - 05. oktober 2021 Af Simon de Visme

Mens dagtilbudsleder Kamilla Hansen står udenfor og fortæller om den nyåbnede institution, drøner et par drenge nysgerrigt rundt omkring på små løbecykler.

Indtil videre huser Væksthuset i Vemmedrup 46 børn og flere forventes at komme til fremover, så de i alt 24 vuggestuepladser og 36 børnehavepladser fyldes helt ud.

Tidligere har adressen huset Gartnervejens Børnehus, men på grund af faldende børnetal blev institutionen lukket i 2014. Siden da er det dog gået den modsatte vej med antallet af børn og tilflyttere til området, og det har øget behovet for mere børnepasning.

Derfor åbnede Væksthuset som en ny kommunal og integreret daginstitution den 1. juni i år.

Fordyber sig i naturen I dagligdagen forsøger den nyåbnede institution at sætte ekstra fokus på udeliv og bevægelse for børnene. Det sker blandt andet ved, at børnene skal undersøge og forske i naturen, forklarer Kamilla Hansen.

- Vi bruger mikro-forskermetoden, hvor vi inddrager børnene i at undersøge udelivet og eksempelvis laver hypoteser. Det kunne være, hvorvidt en bestemt bille kan flyve, og så tester vi det, siger hun og fortsætter:

- Vi er glade for børn, der forsker, sanser og oplever med kroppen. Derfor prøver vi at give dem muligheden for at være nysgerrige og forbyde sig i og undersøge naturen.

Mødet med naturen og udelivet sker også, når nogle af børnene sover til middag. Mens de yngste børn fortsat sover i barnevogn, får de to-årige og lidt ældre børn lov til at sove i et udendørs og nybygget shelter.

Væksthuset har ligeledes investeret i et par elektriske ladcykler, så man nemt kan tage på tur med børnene i det nærliggende område og for eksempel besøge Lellinge Skoven.

Prøver kroppen af Daginstitutions arbejde med bevægelse kommer til udtryk ved, at børnene skal have deres krop med i hverdagen. Det sker blandt andet ved, at pædagogerne kan skrue op og ned for aktivitetsniveauet.

For at børnene kan lære gennem kroppen, skal de kunne afprøve, hvad kroppen kan, og hvad den endnu ikke har lært, forklarer Kamilla Hansen. Her er fællesskabet også vigtigt, for det giver børnene mulighed for at turde og være motiveret for at afprøve, påpeger dagtilbudslederen.

- Vi håber, det giver børnene en bedre forståelse af deres egen krop. Det er ikke alle børn, som har lige gode muligheder for at boltre sig, så det handler om, at de kan prøve sig af og få lov til at føle, at de mestrer noget, fortæller Kamilla Hansen.

I den forbindelse har institution for nyligt opsat en trækbane til børnene, hvor de for alvor kan bruge deres kroppe.

I dag tirsdag eftermiddag fejrede Væksthuset officielt sin åbning, hvor børnenes familier var inviteret til rundvisning i huset. Derudover kom formand for Børneudvalget Pernille Sylvest (S) efter planen og holder tale, mens Gustav Urth lavede naturtrylleri og ballondyr på legepladsen.

Efterfølgende var der lagt op til fællesspisning for familierne og medarbejdere.