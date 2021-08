Vær med når flere klubber ved stadion fortæller om deres virke. Det er i forbindelse med, at kommunen underskriver visionsaftalen om "Bevæg dig for livet". Man mødes hos det lokale bueskyttelaug. Foto: Michael Borre

Send til din ven. X Artiklen: Bevæg dig for livet skydes i gang Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bevæg dig for livet skydes i gang

Køge - 17. august 2021 kl. 10:52 Kontakt redaktionen

Onsdag den 18. august skydes "Bevæg dig for Livet" i gang ved Køge Idrætspark med foreningsaktiviteter.

Flere danskere skal inspireres til at dyrke motion og idræt, og alle kan være med, lyder det i en pressemeddelelse fra Køge Kommune, der i morgen er klar til at »bevæge sig for livet«.

Her skriver repræsentanter fra kommunen nemlig under på visionsaftalen om projektet "Bevæg dig for Livet", der er et samarbejde med DIF og DGI - men ikke mindst kommunens idrætsforeninger.

Det er nu, de gode visioner skal omsættes til sportslig praksis, lyder det fra parterne, når den politiske følgegruppe bestående af repræsentanter fra Danmarks Idrætsforbund (DIF), DGI, Køge Kommunes borgmester samt formand for Kultur- og Idrætsudvalget mødes for at underskrive Visionsaftalen for Køge Kommune.

Det hele foregår i Køge Idrætspark, hvor der vil være overraskelser til politikerne, når flere foreninger inviterer politikere og borgere til at høre om deres arbejde med idrætten.

Det foregår hos Køge Bueskyttelaug fra klokken 16.30. Her vil der være taler, som alle interesserede foreninger og borgere er velkomne til at overvære - ligesom de får mulighed for at hilse på hinanden. Alle nysgerrige kan prøve bueskydning, sportsakrobatik, cricket ellert teknik træning for alle niveauer med Køge Atletik.

Trænerne præsenterer kort de forskellige idrætter inden man går i gang

Så tag idrætstøj og løbesko på, varm kroppen op, prøv et par forskellige idrætter og vær med til at sætte Køge i bevægelse, lyder opfordringen. Det er altså bag det nye stadion, ca mellem stadion i kricketbanerne.

Afslutningsvis bliver "Bevæg dig for Livet" skudt i gang - helt bogstaveligt talt.