Der bliver bare foretaget den der fuldstændig vanvittige overhaling. Var der en, der var trukket ind til højre, så var der sket en færdselsulykke. Jeg vil betegne det som vanvidskørsel, sagde en politimand fra Midt- og Vestsjællands færdelsafdeling, da en 31-årig mand tirsdag blev dømt for at køre til fare for andres liv. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Betjent om 31-årigs kørsel på motorvejen: Det var vanvittigt

Kan man være tilregnelig og dømmes for vanvidskørsel, selv om man har fastslået ved dom, at man er sindssyg. Det var den afgørelse, som Retten i Roskilde skulle træffe tirsdag.

Her var en 31-årig mand tiltalt for i to tilfælde at have forvoldt fare for andres liv og førlighed ved at køre med meget høj fart på Køge Bugt Motorvejen.