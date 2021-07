Formand for Ejby Vandværk Steen Hansen og resten af bestyrelsen måtte ændre formuleringen af det spørgsmål, som generalforsamlingen skulle stemme om og fik tilladelse til at gå videre med at afklare generalforsamlingens tekniske spørgsmål om det kalkreducerende anlæg. Foto: Henrik Førby Jensen

Beslutning om vandværks mulige million-investering udskudt

Køge - 08. juli 2021 kl. 19:22 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen

Mandagens generalforsamling i Ejby Vandværk betød, at en endelig beslutning om en muligt investering på 13,5 millioner kroner i et kalkreducerende anlæg er udskudt, oplyser vandværkets formand Claus Steen Hansen.

Formanden anslår, at omkring 100 andelshavere deltog i generalforsamlingen og bestyrelsen blev mødt med en lang række kritiske spørgsmål - blandt andet omkring en oplevet mangelfuld kommunikation fra bestyrelsen til andelshaverne og et uventet spørgsmål af teknisk karakter, forklarer formanden.

- Det blev kritiseret, at vi ikke har brugt Facebook til at kommunikere med og der har vi nok fejlet lidt. Jeg svarede på langt de fleste spørgsmål, men der blev blandt andet spurgt om anlæggets lameller kan medføre mikroplast i vandet, og det kunne jeg ikke svare på - vi skulle have haft et par tekniske eksperter med på generalforsamlingen, erkender Claus Steen Hansen.

I Facebook-gruppen Ejby (4623) anfører en andelshaver, at brugernes vandpris ved etablering af det kalk- rensende anlæg vil blive fordoblet - et kritikpunkt, Claus Steen Hansen dog ikke oplever som det afgørende punkt hos de kritiske røster.

- Prisen er lagt frem og bliver maksimalt tre kroner per kubikmeter vand. Det svarer til 450-500 kroner mere om året per husstand og det var ikke det spørgsmål, der optog folk mest, siger formanden og understreger, at etableringen af anlægget ikke blev stemt ned på generalforsamlingen.

- I løbet af de første halvanden times debat kunne vi godt se, at vi ville blive stemt ned ved en afstemningen om etablering af anlægget, så vi måtte ændre formuleringen og vi fik generalforsamlingens godkendelse af, at vi går videre med at afklare de tekniske spørgsmål, forklarer han.

Stort engagement Generalforsamlingens deltagerantal overstiger langt, hvad Claus Steen Hansen har oplevet i sine mange år som formand og medlem af bestyrelsen. Han glæder sig over det engagement, som andelshaverne viser i forbindelse med projektet og anser ikke bestyrelsens flerårige forberedende arbejde for spildt. Bestyrelsen vil nu bruge resten af året på at forberede en opfølgende generalforsamling i begyndelsen af 2022 og Claus Steen Hansen påpeger, at det jo i sidste ende er andelshaverne, der bestemmer.

- Der er jo ingen lovgivning, der siger, at vi skal lave det her anlæg, og vi er jo bare budbringer. Det er andelshavere, der har fremsat et ønske om et kalkrensende anlæg, fastslår han.

Stor kapacitet Ejby Vandværk blev etableret i 1963 og er et af Køge Kommunes største, privatejede vandværker med en årlig produktion på 289.000 kubikmeter anmærkningsfrit vand til godt og vel 2000 andelshavere i Ejby og Vemmedrup.

Vandværket er gennem årene blevet vedligeholdt og opdateret, så en investering i et nyt kalkrensningsanlæg betyder ikke, at man skal etablere et nyt vandværk. Udover den nuværende produktion har Ejby Vandværk faktisk kapacitet til at udvide med yderligere 300.000 kubikmeter på sine anlæg i Ejby og Højstrupgaard.