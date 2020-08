Flertalsgruppen i Køge Byråd har besluttet at sletningen af tusindvis af politiske dokumenter på Køge Kommunes hjemmeside skal sættes på pause, efter at DAGBLADET lørdag skrev om det lørdag. Foto: Jesper From Foto: FROM

Beslutning om at fjerne tusindvis af dokumenter er sparket til hjørne

Køge - 25. august 2020

- Jeg mener ikke, at der er noget i persondataforordningen, der kræver det, som Køge Kommune nu ønsker at gøre. Det er ikke formålet med persondataforordningen at begrænse den almindelige politiske, demokratiske proces.

Sådan udtalte professor i persondataret, Peter Blume, fra Center for Offentlig Regulering og Administration på Københavns Universitet lørdag i DAGBLADET.

Tidligere på måneden vedtog et flertal i økonomiudvalget, at Køge Kommune med henvisning til persondataforordningens bestemmelse om billeder som persondata, at man ville slette samtlige politiske dagsordner, referater og bilag fra 2018. Samtidig skal dagsordner, referater og bilag kun ligge på kommunens hjemmeside i fire år i fremtiden.

Sat på pause

Men mandag aften aftalte flertalsgruppen i Køge Byråd, at man vil bede forvaltningen om vente med at slette de 20.000 dokumenter på koege.dk, som det drejer sig om, indtil man har fået undersøgt lovgrundlaget en gang til. Det oplyser Enhedslistens medlem af Køge Byråd, Niels Rolskov, der selv er en del af flertallet.

- Udførelsen er sat på pause. Det er jeg meget tilfreds med. Vi kigger på det en gang til og lader eksperterne, som har rådgivet forvaltningen kigge på det en gang til. Så lige nu sker der ikke mere rent praktisk, siger Niels Rolskov.

I interviewet med DAGBLADET lørdag forklarede professor Peter Blume, at beslutningen om den omfattende sletning af materiale på koege.dk ville være i strid med EU's charter om demokrati.

- Det fremgår af persondataforordningen, at der er andet i livet end databeskyttelse, herunder alle de værdier, der er nævnt i EU's charter, der blandt andet omhandler den politiske proces. Det er af almindelig samfundsmæssig interesse, at de dokumenter er offentligt tilgængelige, sagde Peter Blume.

Indviklet

Niels Rolskov kalder det for en indviklet problematik at overholde persondataforordningen, der også er kendt som GDPR.

- Hensigten med GDPR var at give folk ejendomsretten til deres data tilbage. Men det har mange steder nogle utilsigtede konsekvenser, siger han.

- Vi bliver nødt til at arbejde mere med det her og grave meget dybere. Det kan også være, at vi skal have nogle mere avancerede redskaber, siger Niels Rolskov.

Begrundelsen i forvaltningens indstilling er, at der kan optræde billeder i dagsordner, bilag og politiske referater. Men almindelige politiske dagsordner indeholder ingen billeder. Hvad er så begrundelsen for at slette disse?

- Det var en misforståelse, at det kun var billeder. Det var lige så meget personfølsomme data. Hvis man skal sælge en grund, er der en masse navne. Der kan også være billeder af børn i et oplæg om børnepolitik, siger Niels Rolskov.

Hvordan kan det være en begrundelse for at lukke for borgernes indsigt i, hvordan politikerne forvalter den magt, de er blevet givet af vælgerne, at man skal bruge et billede af et barn som illustration?

- Det kan godt være, at det bliver lidt tørt uden billeder, siger Niels Rolskov.

Skabt af Fanden

Beslutningen er ikke kun bagudrettet med beslutningen om at slette alt materiale fra før 2018. Den gælder også fremadrettet, således at materialet kun må ligge i fire år. Men hvis materialet er ulovligt for kommunen at offentliggøre i forhold til persondataforordningen, er det ulovligt fra den første dag. Det bliver ikke først en overtrædelse, når det har ligget i fire år. Så hvorfor denne bestemmelse om, at det kun må ligge i én enkelt valgperiode?

- Det er både min og Enhedslistens holdning, at vi ønsker så meget åbenhed som muligt, men GDPR er noget, som fanden har skabt, siger Niels Rolskov.

Da beslutningen om at slette 75 procent af politiske dagsordner, referater og bilag var til behandling i økonomiudvalget, stemte Venstre imod som det eneste parti.