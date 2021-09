Færdiggørelsen af Køge Marina-udviklingsprojektet er ét af de ønsker, der står højt på flere partiers ønskeliste forud for årets budgetlægning, som ikke ventes af bære præg af hverken store »gaver« eller store besparelser. Foto: Anders Fallesen

Beskedent budgetudspil med fokus på mådehold

Køge - 08. september 2021 Af Anders Fallesen

Lad det være sagt med det samme; de, der håber på markante serviceløft og nye, omfattende investeringer i diverse anlægs- og infrastrukturprojekter, bliver givetvis skuffet.

Omvendt lægges der med de kommende budgetforhandlinger heller ikke op til benhårde besparelser. Forventningen i byrådet er derfor, at budgetaftalen vil lande et sted midt imellem. Et sted, hvor der udvises mådehold og forsigtighed, og hvor fokus vil være på kernevelfærden på børne-, skole- og ældreområdet, ligesom overskydende budgetmidler ventes at gå til færdiggørelsen af igangværende anlægsprojekter.

Køge Byråd førstebehandlede tirsdag aften budget 2022-2025, og der synes at være tværpolitisk konsensus om, at det ser fornuftigt ud, men at farerne lurer i horisonten. Og dét særligt fordi kommunerne med årets økonomiaftale mellem KL og regeringen ikke modtager én eneste krone til det specialiserede socialområde, der årligt er en stor udgiftspost i det kommunale budget. Noget, som kommunerne ellers havde en klar forventning om.

Vil ruste til næste bølge Borgmester Marie Stærke (S) fortalte tirsdag aften, at der vil være et økonomisk hul på omkring 30 millioner kroner som følge af den manglende kompensation for det specialiserede voksen- og børneområde. Der bliver derfor behov for forsigtighed i den kommende tid, slog hun fast.

- Opgaven bliver blandt andet at ruste økonomien til den næste vækstbølge, som vi ved vil komme på bagkant af den meget ambitiøse kommuneplan, vi snart skal vedtage, sagde borgmesteren.

Fra Venstres gruppeformand, Ken Kristensen, lød det:

- Der bliver ikke plads til gaver, gavekort eller andre ting, der er rare at have. Der er i stedet brug for, at vi prioriterer færdiggørelse af igangværende projekter og kernevelfærden, sagde han.

Ken Kristensen fremhævede ydermere, at man formentlig var for gavmilde og rundhåndede i sidste års budget, som Venstre ikke var en del af, og at der nu er brug strammere budgettering.

Netop dette betonede K-gruppeformand Thomas Kampmann ligeledes:

- Vi var nok for optimistiske sidste år, da vi droppede at arbejde videre med besparelser på en række områder. Nu kigger ind i et budget uden megen fest, og af respekt for dette går vi i ind arbejdet uden krav. Det bliver svært nok at få færdiggjort igangværende projekter og komme sikkert i havn med alle skibe, sagde han.

Kampmann nævnte færdiggørelsen af Køge Idrætspark, Borups omfartsvej, Køge Dige-, Køge Marina- og Den Maritime Halvøprojekterne som eksempler.

Udgangspunktet er godt Mens der synes at være enighed om, at udfordrende budgetår venter forude, er det også værd at minde hinanden om, at Køge Kommunes udgangspunkt er både godt og robust, påpegede SF-gruppeformand Thomas Kielgast.

- Det går rigtig godt. Lad os huske at holde fast i det, sagde han og uddybede:

- Men nu bliver øvelsen at lave et budget, hvor det ikke går ud over vores kernevelfærd, og hvor vi sandsynligvis må skyde planlagte anlægsprojekter et år eller to. Det er vi med på. Samtidig håber vi at kunne fastholde lejrskolerne i 8. klasse, der er finansieret frem til 2024. De skal gerne gøres permanente, ligesom vi skal huske at fastholde foden klimaspeederen, sagde SF'eren.

Sidstnævnte bliver også et afsæt for Niels Rolskov (EL) i budgetforhandlingerne:

- Vi bør holde fast i den ambitiøse klimaplan, som vi søsatte sidste år, og som kun er finansieret året ud. Det giver på ingen måde mening at standse den efter blot et år, sagde han og nævnte videre en handleplan for cykelstier, udviklingen af Den Maritime Halvø samt landsbypuljen, som fokuspunkter for hans parti.

Marina mod målstregen Bent Sten Andersen (DF) strøer ikke om sig med store og dyre ønsker forud for budgetforhandlingerne, men nævnte alligevel ét DF-hjertebarn.

- Vi brænder for at få færdiggjort projektet på Køge Marina, som er i rivende udvikling. Der er allerede kommet mange flere mennesker derned, amfiteateret kommer, og der vil skulle bruges nogle penge på at kunne håndtere hele infrastrukturen. Det vil vi bringe ind i forhandlingerne, for vi skylder folkene på marinaen at få kørt projektet i mål, sagde Bent Sten Andersen.

Løsgænger Jeppe Lindberg brugte sin ordførertale på at mane til besindighed. For selvom der mangler godt 30 millioner kroner på det specialiserede socialområde til borgere med handicap, håber og tror han, at det ikke fører til svære besparelser.

- Det må vi kunne rumme i forhandlingerne. Som jeg ser det, handler det om at lave de rigtige omprioriteringer. Lad os alle begrænse os lidt i forhold til udgangspunktet for alle de ønsker, vi kommer med. Samtidig tror jeg, at vi hele tiden skal spørge forvaltningen, om man nu er sikker på, at man ikke kan levere det samme, men for et lidt mindre beløb. Jeg tror godt, at vi kan rumme hinanden i dette, sagde Jeppe Lindberg.

Må ikke slække på klimaambitioner Særligt den grønne agenda kommer til at fylde for Radikale Venstre i forhandlingerne, lod Mette Jorsø derpå byrådskollegerne forstå. For selvom der er færre budgetmidler til rådighed end for et år siden, er der ikke råd til at slække på klimaambitionerne, påpegede hun.

- Der er behov for, at vi tager udfordringerne langt mere seriøst, end vi har gjort hidtil på klima- og miljøspørgsmålene. Vi har ansvar for at løse vores del, og vi kan gøre noget. Ønsket om, at 80 procent af kommunens indkøb skal være bæredygtige, skal gennemføres, ligesom vi skal forsøge at påvirke virksomhederne til at være mere bæredygtige, sagde hun.

Jorsø pegede videre på, at kommunen fremadrettet skal gøre det mere attraktivt at være elbilist og måske gøre Torvet delvist bilfrit.

Og således blev årets budgetforhandlinger tirsdag skudt i gang. Med et robust udgangspunkt, men med behov for mådehold, fremgik det af den politiske debat, der givetvis intensiveres i den kommende tid.