Besat af bue og pil

Køge - 02. august 2020

- Hold da op. Skyder I helt dernede fra?

Jeg peger ned mod en parasol-fod, der i mine øjne står vildt langt væk fra de to store skydeskiver.

- Ja, ja - der er 50 meter, svarer Martin og går ned og stiller sig klar.

- Kan du slippe, når jeg siger »tre«, spørger fotografen, der gerne vil have et billede, hvor man kan ane pilen på vej væk fra buen.

- Sagtens, siger Martin og når at lave 7-8 skud, inden det lykkes fotografen at fange en af de pile, der selvfølgelig alle lander midt i skiven 50 meter væk.

Vi står i en kæmpe have i Højelse, og Martin hedder Martin Damsbo og har de sidste mange år været en af Danmarks - og Verdens - bedste bueskytter

Han fik sin første plads på seniorlandsholdet i 2002, hvor han stadigvæk var juniorskytte, og han lå nummer et på den danske rangliste uafbrudt fra 2004 til 2013.

Han har været rangeret som nummer tre i Verden, og han har verdensrekorden for deltagelse i flest World Cup-stævner.

Startede hjemme i haven

- Bueskytter er gerne enige om, at bueskydning er meget »enten-eller«, siger han.

- Enten bliver du grebet af det, eller også siger det dig ikke rigtig noget, men bliver du først grebet, så er det nærmest en besættelse, der ofte ender med at være en livsstil.

Sådan er det også for Martin Damsbo, der som niårig fik en legetøjsbue stukket over hækken af naboen, og den var han ret vild med.

- I løbet af ingen tid fik jeg fyret samtlige pile af og skræmt alle havens fugle, og da der ikke var flere pile, mente min mor, at det nok var bedst, jeg lod fugle være fugle og i stedet tog med naboen ned i den lokale bueskytte-klub.

- Og der blev jeg besat, smiler han.

Det gik hurtigt op for både ham selv og omgivelserne, at han havde et særligt talent for at ramme plet, og i 1999 kom han som en af de yngste nogen sinde med på det danske ungdomslandshold.

Det blev som nævnt byttet ud med en plads på seniorlandsholdet, hvor han stadig har sin faste plads og deltager i 5-10 internationale turneringer om året.

Arbejder med sin hobby

Men bueskydningen er ikke kun en elitesport for Martin Damsbo - den er også blevet hans arbejde.

- For små 20 år siden var jeg så heldig at komme i kontakt med Niels Baldur, som også er et af de helt store navne i både dansk og international bueskydning, fortæller han.

- Han har forretningen Baldur's Archery, der både sælger udstyr og deler viden med bueskytter, og der kom jeg i lære som salgsassistent.

- Det har siden udviklet sig til en fastansættelse, og i dag er jeg forretningsbestyrer i Baldur's Archerys afdeling på Sjælland, som ligger her i Højelse.

Faktisk købte Martin Damsbo og hans kone Erika ejendommen med netop det formål, at de skulle kunne indrette forretningen på stedet.

Særlige krav til haven

- Vi havde været rundt at kigge forskellige steder, og her, hvor der tidligere har været vognmandsforretning, var al den plads vi skulle bruge - både i haven og i den store garage, som vi nu har bygget om til forretningen.

Og det med pladskrav i haven er det en helt særlig forklaring på.

- Min kone er også elite-bueskytte, så vi har behov for en udendørs skydebane, og når vi har kontaktet en ejendomsmægler, der så har et forslag til os, så er vores første spørgsmål altid: »Hvor lang er haven?«, siger Martin Damsbo.

- Og hvis den ikke er på mindst 50 meter, har vi takket pænt nej - også selvom vi til flere af mæglernes store undren slet ikke har set selve huset.

Men der var gevinst i Højelse, hvor den 50 meter lange skydebane bruges til træning et par timer hver dag og gerne 4-5 timer i weekenderne, og bliver vejret for dårligt, er der også indrettet en 18-meter skydebane i forbindelse med forretningen.

Betaler tilbage

Selvom Martin Damsbo har skudt med bue og pil i over 25 år og har tilhørt verdenseliten i snart 20 år, har han aldrig haft svært ved at finde motivationen.

- Jeg har heldigvis været omgivet af gode folk, som for eksempel Niels Baldur, der hjulpet mig med at udvikle mig, og det prøver jeg nu også selv, at give lidt tilbage af - både til kunderne i forretningen gennem gode råd og vejledning og til de unge skytter gennem blandt andet TIK Taastrup, hvor jeg er tilknyttet som talenttræner for skytter fra hele Sjælland.

- Det har alt sammen været med til, at jeg stadig kan holde mig på toppen efter så relativt mange år.

Og at han stadig rammer plet vidner de store skydeskiver i haven om - der er ikke et eneste mærke, som ikke sidder i det gule felt i midten.