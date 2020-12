Køge Kommune ender med et underskud på cirka 378.000 kroner fra Østsjællands Beredskabs sidste leveår i 2019. Underskuddet indgår i den kommende deling af boet. Foto: Kenn Thomsen

Beredskab gav underskud i sit sidste leveår

Det endelige bo efter det hedengangne Østsjællands Beredskab (ØSB) skal snart gøres op, efter at beredskabet lukkede ned ved udgangen 2019.

Fast ligger det allerede nu, at Østsjællands Beredskab afvikles med et driftsunderskud på næsten 1,9 millioner kroner for 2019, som kommunerne bag skal finansiere, skriver DAGBLADET.