Circle K-tanken i Bjæverskov fik natten til onsdag besøg af ubudne gæster, der slap derfra et ukendt antal cigaretter. Foto: Kenn Thomsen

Benzintank ramt af indbrud: Røgkanon blev aktiveret

Circle K-tanken på Ringstedvej i Bjæverskov blev natten til onsdag ved 03.45-tiden udsat for indbrud.

To mænd kom ind i butikken via en sydvendt dør ind til butikken, formentlig med koben. Mændene var rundt i hele butikken og brød også døren ind til kontoret op. Et cigaretskab med jerngitter blev ligeledes opbrudt.