Se billedserie Tina Butzback Jensen har kæmpet i halvandet år for at få lov til at åbne klinikken på Gl. Lyngvej 25. Foto: Henrik Førby Jensen

Behandlere med vokseværk i nye rammer

Køge - 31. marts 2021 kl. 08:48 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen

En stor dag nærmer sig for indehaver Tina Butzback Jensen og hendes syv kolleger hos Køge Nord Fysioterapi: Tirsdag den 6. april åbner klinikken i gennemrenoverede og fem gange så store lokaler som tidligere på adressen Gl. Lyngvej 25 (indgang på bagsiden af Svanekøkkenet, 1. sal). Samtidig får klinikken nyt navn: Nords Klinik.

- Jeg glæder mig virkelig til, at her kommer liv. vi ved, at mange af vores klienter holder meget af den tætte kontakt og det bliver helt asikkert en af de meget vigtige ting for os at sørge for, at vi får den del med os til den nye adresse, siger Tina Butzback jensen, mens hun viser rundt i de nye lokaler, hvor håndværkerne netop er i gang med de allersidste detaljer.

Vokseværk Det er ni år siden, Tina Butz back overtog klinikken - dengang med tre fysioterapeuter. I dag er den vokset til otte kolleger, - seks fysioterapeuter og to osteoptater - der deler fire lokaler. Klinikken er simpelthen vokset ud af sine rammer og for halvandet år siden så Tina Butzback for første gang lokalerne på Gl. Lyngvej og processen med at få lokalerne godkendt til formålet gik i gang. det viste sig at være en længere kamp at få ændret en 36 år gammel lokalplan, men mandag den 23. marts kunne fysioterapeuterne ånde lettede op, da ibrugtagningstilladelsen omsider tikkede ind.

- Det har været nervepirrende. Både på grund af corona, men mest på grund af alt det her med lokalplanen. Men altså - det skal ikke lyde som en klagesang. det lykkedes jo, konstaterer Tina Butzback Jensen.

Gode rammer I de rummelige nye lokaler får hver fysioterapeut sit eget behandlingrum, derer et stort træningslokaler med redskaber som i et fitnesscenter og en skillevæg mellem to træningssale kan køres til siden så de to sale bliver til én stor sal. Fem gange så store lokaler giver naturligvis større udgifter og et større krav til omsætningen, men Tina Butzback jensen tror på, at kundegrundlaget er der. Mens Region Sjælland suverænt styrer, hvor mange klienter fysiteraputerne får henvist med tilskud, har klinikken mange tilbud til klienter med behov for specialtræning.

De store nye træningssale giver rigtig gode rammer for fysisk træning - ikke mindst for træning med gravide og småbørn. Et af klinikkens specialer er tumle-, krybe- og kravletræning for spædbørn og deres mødre.

- Der er en kæmpe opgave i det - tilskuddene fra det offentlige bliver hele tiden beskåret og vi oplever et marked, hvor folk gerne vil give lidt ekstra for vores ekspertise. Måske får man tildelt tilskud til ti gange træning, men kan egentlig rigtig godt bruge 20. Folk er rigtig glade for vores tilbud og vi vil gerne have mulighed for at følge vores behandlinger helt til dørs. Og vi er her hele tiden - folk kan bare spørge os til råds, når de træner. Vi vil have helt styr på, hvem folk er og hvilke skavanker, de har, forklarer fysioterapeuten.

På grund af coronarestriktioner vil der i første omgang kun være mulighed for træningshold på op til ti personer ad gangen, ligesom åbningen ikke kan fejres som under almindelige omstændigheder. Den del må vente, konstaterer Tina Butzback Jensen.

- Men vi holder en reception, når restriktionerne tillader det, lover hun.