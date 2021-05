En 21-årig mand var tydeligt beruset og aggressiv, da han i onsdag aften først begik butikstyveri og siden vold mod to mænd. Han gjorde desuden voldsom modstand, da politiet et par timer senere kunne anholde ham. Foto: Lars Kimer

Send til din ven. X Artiklen: Begik butikstyveri og vold: Ung mand anholdt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Begik butikstyveri og vold: Ung mand anholdt

Køge - 06. maj 2021 kl. 13:06 Kontakt redaktionen

Onsdag aften klokken 20.43 kørte en patrulje til Nørre Torv i Ringsted, hvor supermarkedet Super Brugsen havde været udsat for butikstyveri. Personalet havde bemærket en mand, som opførte sig mistænkeligt, oplyses det i Midt- og Vestsjællands Politis døgnrapport.

Pludselig forlod manden butikken uden at betale for de varer, som han havde puttet ned i en medbragt taske. Brugsmedarbejderen råbte manden an, men han flygtede fra butikken og medarbejderen tabte manden af syne. Foran Super Brugsen holdt en bilist, som så optrinnet og spurgte medarbejderen, om han havde brug for hjælp. Bilisten og brugsmedarbejderen aftalte, at bilisten ville kontakte medarbejderen, hvis han så butikstyven på vej hjem gennem byen.

Da bilisten kort efter kørte igennem Nørregade, så han butikstyven, som stod ved en bank og drak af en flaske rødvin. Han kontaktede brugsuddeleren, som kørte til Nørregade, hvor de sammen konfronterede manden, som kunne mistænkes for butikstyveri. Den mistænkte, en 21-årig mand fra Bjæverskov, gjorde modstand over for de to mænd og der opstod tumult, hvor den 21-årige slog og sparkede efter de to mænd. Den hjælpende bilist blev ramt i ansigtet og på brillerne med en taske, så han fik rifter, oplyser politiet.

Det lykkedes de to mænd at fravriste den 21-årige tasken med varerne, hvorefter den 21-årige løb fra stedet. Han havde stjålet dagligvarer, herunder flasken med vin til et samlet beløb af 143 kroner. Alt ud over vinen kunne leveres tilbage til butikken, som ikke ønskede at gøre krav på erstatning.

Politiet efterforskede sagen og fandt frem til, at den mistænkte 21-årige mand boede i Bjæverskov ved Køge. En patrulje kørte til adressen, hvor den 21-årige blev anholdt kl. 22.20 og sigtet for butikstyveri og vold. Han gjorde voldsom modstand mod anholdelsen, og han kaldte betjentene alverdens ukvemsord, hvilket var egnet til at forstyrre den offentlige orden, da der var flere tilhørere på gaden foran hans adresse. Han blev indbragt til politigården, hvor han blev sat i detentionen til afrusning.

Efter endt afhøring og sagsbehandling blev han løsladt tidligt torsdag morgen, men kan forvente at høre mere fra politiet i sagen.