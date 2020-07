Se billedserie Dorethe, Jens Peter, Grethe, Anne og Sus står foran Fællesbygs byggeplads lige ved Køge Roklub og ud til strandengen. Byggeriet ligner endnu alm. betonbyggeri, men i løbet af de næste måneder vil det radikalt skifte karakter med mange farver på facaderne og store taghaver på flere af etagerne. Foto: Almenr

Bedsteforældre søger børnebørn til fællesskab

Køge - 06. juli 2020 kl. 18:47 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fællesbyg skyder i vejret på Søndre Havn i Køge. Det farverige byggeri tegnet af brugerne selv sammen med tegnestuen Vandkunsten tager form, og ildsjælene bag et af de få danske byggefællesskaber er nu klar til at realisere visionen om et bofællesskab på tværs af generationerne.

15 lejligheder er reserveret kun til nye børnefamilier, og den 21. juli afholder Fællesbyg en stor workshop, hvor nye børnefamilier kan møde fællesbyggerne i alle aldre. Man kan melde sig til på Fællesbygs hjemmeside. Det skriver foreningen i en pressemeddelelse.

- Min kæreste og jeg har en 3-årig og kender børnefamilieræset ud og ind. I et bofællesskab som Fællesbyg kan børnene både få masser af andre børn omkring sig og også mange sjove reserve-bedsteforældre - det bliver lidt ligesom at leve i det gamle ordsprog om, at børn vokser bedst, når der er en hel landsby til at hjælpe, siger Mie Haldrup, der med barn og karriere kender alt til børnefamiliers behov og selv har været med til at designe flere bofællesskaber.

Sus Lindeskov, der har voksne børn og ni børnebørn forklarer:

- Vi er helt sikre på, at livet er meget sjovere og meget mere givende på tværs af generationer. I Fællesbyg bliver vi mange med fuld fart i kalenderen med de udfordringer det nu ellers giver for at få et fedt familieliv. Men vi er også mange med både tid og ressourcer. Flere af os har arbejdet professionelt med børn, og vi er alle ret barnlige og vil have en hverdag på tværs af aldre og livsfaser - hvor vi kan hjælpe og berige hinanden.

Stor tilslutning

Idéen om fler-generations-boliger har stor tilslutning. I en tid hvor flere og flere familier er opsplittede og hvor mange føler sig isolerede, så tiltaler tanken om at hjælpe hinanden på tværs af livsfaser mange.

De sidste 10 år er antallet af flerfamilieboliger vokset med 50 procent, og de fleste af dem er med flere generationer. Det handler både om at få hverdagslivet til at fungere bedre og også om at udvikle nogle grundlæggende sociale kompetencer, som måske går tabt, når vi ikke er sammen.

Lars Lundbye fra Almenr, der er ekspert i at bygge bofællesskaber siger: -

Når vi hver dag møder mennesker i alle aldre og livssituationer, så oplever vi helt konkret, at der er mange måder at leve livet på. I et bofællesskab som Fællesbyg udvikler beboerne de allervigtigste kompetencer i livet: Kunsten at skabe gode relationer til andre slags mennesker. Det giver børn en helt anden livsduelighed på lang sigt - og alle et sjovere liv.

Anna-Marie Helfer, der skal bo i Fællesbyg:

- Hele mit liv har jeg skrevet børnebøger og fortalt historier. Jeg elsker at være i selskab med børn: deres umiddelbarhed inspirerer mig. Jeg føler, verden skabes på ny i selskab med de nye verdensborgere. Håber, jeg kan få gode, gensidigt berigende venskaber med børnene i Fællesbyg. Vi byder de yngste velkommen til en opvækst i en landsby med masser af kulturmostre, fritidsfætre, bedster og bedstinder med rygsækken fyldt af erfaringer og hjertet fyldt til randen med venlig vilje og varme.

Hvorfor bygge i fælleskab?

Fællesbyg er et pionérprojekt, hvor medlemmerne har undgået en developer, der skal tjene penge på projektet og i stedet har bygget i fællesskab.

- Fælleskabet bliver meget stærkere og arkitekturen noget mere særligt når man selv bestemmer, siger Lars Lundbye.

- Normalt er lejligheder for eksempel ens hele vejen op i en opgang, men i Fællesbyg er der ikke to lejligheder, der en ens. Det var aldrig sket, hvis der havde siddet en developer med ved bordet fra start. Og selve arkitekturen udstråler med sine mange farver og former fællesskabets store mangfoldighed og høje sociale kvalitet.