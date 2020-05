Det er fortsat usikkert, om Køge Handelsskole kan holde translokation på den ene eller anden måde. Billedet her er fra sommeren 2018. Foto: Køge Handelsskole/TT-film Foto: //TT-Film

Bedsteforældre får lov at sætte huen på handelsskoleelever

Køge - 28. maj 2020 kl. 17:02 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når eleverne på Køge Handelsskole har overstået deres sidste mundtlige eksamen, og tankerne flyver mod sommerens ferie, fester og måske endda fremtidens uddannelse- og arbejdsliv, så får de mulighed for at fejre og nyde øjeblikket med familien.

På trods af corona og afstandskrav har handelsskolen nemlig gjort det muligt, at forældre, bedsteforældre og søskende kan komme og sætte huen på elevernes hoved, når de træder ud af eksamenslokalet. Blot på nogle lidt andre præmisser.

Højest en times fejring Op til ni familiemedlemmer må møde op på skolen et kvarter før, eleven afslutter sin sidste eksamen. Fra parkeringspladsen bliver de guidet hen til et område med en lille udendørs pavillon, som skal benyttes på skift af elevernes familier. Her kan de stille jordbær, champagne og andet godt til ganen på et bord og vente i spænding.

Når afgangseleven er færdige med eksamen, går turen fra lokalet, ud gennem handelsskolens hoveddør og hen til den ventende familie, der herefter har maksimalt en time til at fejre eleven, inden en ny familie skal indtage området og pavillon.

Og ind imellem skal det hele sprittes af.

Allerede i næste uge har handelsskoleeleverne deres sidste eksamen, og skolens direktør glæder sig over, at man har fundet en løsning, så de unge kan fejre afslutningen skoletiden med familien.

- Det er rigtig fint, for det er meget betydningsfuldt for eleverne, at familien er med. Det er noget symbolsk over det; at jordbærret er dybbet i chokolade, at man får en lille sjat champagne, og at mormor sætter huen på, forklarer Tim Christensen, der er direktør for Køge Handelsskolen.

Elever på skiftehold Han kunne fra onsdag i denne uge byde velkommen til handelsskolens yngste elever, som nu igen må indtage landets ungdomsuddannelser efter mere end to måneders fjernundervisning.

Det bliver blandt andet med mange udendørs klasserum, fortæller Tim Christensen, og generelt vil de unge opleve en kombination at få undervisning og have årsprøver på skolen og den fortsatte virtuelle undervisning derhjemme.

- Lærerne kan selv bestemme, hvad der giver mest mening, for nu er man egentlig godt i gang med det virtuelle og lige ved at afslutte det. Ellers er det vigtigste, at eleverne får mødt deres lærer igen og kan snakke sammen og møde de andre elever, siger direktøren.

Han fortæller, at nogle eleverne vil møde ind på skolen om formiddagen, mens andre skal sidde i klasseværelserne om eftermiddagen, så man laver skiftehold. Og det er positivt, at alle handelsskolens eleverne nu i princippet er samlet igen.

- Det er dejligt på alle mulige måder. I den store sammenhæng synes jeg, det viser, hvor meget vi egentlig betyder for hinanden, siger Tim Christensen og uddyber:

- Virksomheder har set betydningen af den offentlige sektor, medarbejdergrupper ser betydningen af hinanden, og vores elever har set betydningen af at være væk fra skolen. Det at blive sendt hjem giver en refleksion over, hvad man så skal lave, og hvad der er værdifuldt for en. Jeg håber, de har fået reflekteret over, hvordan der sker læring, og at det fysiske møde og relationer har stor betydning for læringen.

Nedlukningen af landet og kravet om fjernundervisning har dog også ført nogle gode ting med sig, påpeger handelsskolens direktør.

- Nogle af de nye ting, kan bruges til noget. For eksempel hvordan man kan benytte digitale metoder i læringen. Men også at nogle af vores medarbejdere måske ikke har behov for at møde fysisk op hver dag, og hvis de for eksempel skal til at møde langt væk, så kan det godt erstattes af et videomøde. Jeg tror, vi vil indrette os lidt anderledes i fremtiden, og jeg tror ikke, at alle behøver at komme ind på en gang efter sommerferien, siger Tim Christensen.

Usikker translokation Mens eleverne er tilbage igen, og dagen med huepåsætning er på plads, så er der endnu usikkerhed om den årlige translokation på Køge Handelsskole. Selvom skolen som uddannelsesinstitution er undtaget fra visse retningslinjer og i princippet godt må samle en del mennesker på ét sted, så har man ikke plads nok indendørs. Det er der tilgengæld i Ravnsborghallen, hvor handelsskolen normalt holder sin translokation.

Her ville det være muligt at leve op til afstandskravet og samtidig have plads nok til elever og familier, men problemet er blot, at hallen har nogle andre krav at leve op til, fortæller Tim Christensen.

- Det er ikke sikkert, det bliver løsningen, men vi ved ikke, hvad der kommer til at ske i næste faste i begyndelsen af juni. Men vi satser på, at vi kan finde en løsning, understreger direktøren og fortsætter:

- Personligt vil jeg gerne give eleverne det tilbud at eksempelvis kunne samles af tre omgange, men vi kender ikke reglerne lige nu, og vores regler hænger måske ikke sammen med hallens regler.