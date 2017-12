Se billedserie Ingen ledige parkeringspladser at få øje på, konstaterer Carsten Mejer. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Beboerne er dødtrætte af dagligt trafikkaos på Søndre Havn

KØGE: - 05. december 2017

KØGE: - Vores tålmodighed er efterhånden godt tyndslidt, men det hjælper tilsyneladende ikke, at vi henvender og til kommunen, så nu ved vi efterhånden ikke, hvad vi skal gøre.

Frustrationen er tydelig hos 62-årige Carsten Mejer, der sammen med sin kone Elly er flyttet fra Hvidovre til Køge for at nyde den helt unikke beliggenhed i det nye byggeri på Søndre Strand.

- Vi er også stadig utroligt glade for både lejligheden og beliggenheden, men det trafikale kaos herude er godt nok kommet som noget af en kedelig overraskelse.

Carsten Mejer peger ud af vinduet, og det er tydeligt, at det på ingen måde er nemt hverken at parkere eller komme rundt i området, hvis man er i bil.

Der holder større og mindre håndværkerbiler på stort set samtlige parkeringspladser, og lige nedenfor ægteparrets vinduer holder to store lastbiler og spærrer vejbanen totalt.

- De var der også i morges, så min kone kunne ikke komme ud med vores bil - og skraldebilen kunne ikke komme ind, og som du kan se, så har vi ikke fået tømt vores containere, påpeger Carsten Mejer.

Der ligger ganske rigtigt en større mængde affald direkte på fortovet ved siden af de nye og moderne affaldscontainere, som altså endnu ikke er blevet tømt.

Beboerne slås ikke kun med manglende parkeringspladser, men også med manglende skiltning i området.

- Vores adresse er jo Strandpromenaden, men andre af opgangene her i den store boligblok har adresse på »Ved Engen« - det er bare ikke skiltet nogen steder, forklarer Carsten Mejer.

- Og det kan helt reelt ende med at koste menneskeliv.

- Men kone har flere gange været nede på gaden for at dirigere en ambulance, hvor redderne ikke finde vej til den rigtige adresse, og den ene gang var det tæt på at gå helt galt, fordi de blev så forsinkede, siger han.

Beboerforeningen har ifølge Carsten Mejer henvendt sig til Køge Kyst, der har lovet at skiltene er på vej, men endnu er der ikke sket noget.

- Til gengæld så har de lynhurtigt fået sat skilte op med »30 km/t« og en henvisning til »Kjøge Mini By«, det hjælper jo bare ikke, hvis man ikke kan finde de rigtige adresser herude, mener han.

Adgangen for bilister til selve området er også en historie for sig, for kommer man ad Carlsensvej, så er der pludselig spærret for videre kørsel til Strandpromenaden, og på Sveavej bliver der lagt nye fjernvarmerør så den er også spærret en stor del af dagtimerne.

Hvis man så alligevel enten som gæst eller fast beboer er nået frem til den rigtige adresse, så kommer næste problem: hvor skal bilen parkeres?

- For det første, så har man kun lavet 33 faste p-pladser til de 45 lejligheder i boligblokken, forklarer Carsten Mejer.

- Og der er faktisk en del, der har to biler pr. lejlighed, så allerede her mangler der pladser.

- Når så samtidig de øvrige pladser i området konstant er optaget af håndværkere - der jo i sagens natur også har et behov for at parkere tæt på arbejdspladsen - ja, så er der dagligt kaos, siger han.

Tidligere på året fik beboerne lov til at bruge noget af Cirkuspladsen til at parkere på, men den er nu spærret af med store betonblokke.

- Vi har fået at vide, at det er kommunens beslutning, uden at vi dog har fået nærmere forklaring, siger Carsten Mejer.

- I det hele taget føler vi os temmelig glemt herude, for det kan da godt være, at det kun er et »midlertidigt« problem, indtil det øvrige byggeri er færdigt, men det kan ikke passe, at vi som beboere skal leve med så store gener til hverdag.