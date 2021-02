Beboerne på Køge Kommunes plejehjem kan igen modtage besøgende - størstedelen af beboerne er nemlig færdigvaccineret mod Covid-19. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Beboere på plejehjem kan igen få besøg

Køge - 25. februar 2021 kl. 09:28 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen

Siden sidst i december har der været et forbud mod besøgende på alle plejehjem i Køge Kommune. Det var Styrelsen for Patientsikkerhed der udstedte påbuddet for at forebygge smitte med coronavirus, og nu har Styrelsen altså igen ophævet forbuddet, oplyser Køge Kommune.

Årsagen til, at det nu vurderes som sikkert at lade besøgende komme indenfor, er, at 90 procent af beboerne på plejehjemmene i Køge Kommune har fået det andet og sidste vaccinestik mod covid-19 for mere end en uge siden, hvilket betyder, at vaccinens fulde effekt er indtrådt.

- Det er glædeligt, at vi nu er kommet så langt i processen med vaccinen, at sundhedsmyndighederne vurderer det som sikkert nok til at åbne op for besøgende til alle plejehjem. Lang tid uden besøg kan være hårdt og ensomt for beboerne, ligesom de pårørende udenfor savner deres kære, siger Bent Sten Andersen, formand for byrådets ældre- og sundhedsudvalg.

Selv om der nu er åbnet op for besøgende til plejecentrene, skal besøg - både udendørs og indenfor - stadig gennemføres med omtanke for god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

- Vi skal huske på, at selvom der nu er åbnet op for besøg, så vil jeg opfordre til, at vi husker sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om at begrænse antallet af sociale kontakter og kun være sammen med få personer, i kort tid ad gangen. Det gælder også ude på plejehjemmene, så vi kan passe på vores medarbejdere og på hinanden, siger Bent Sten Andersen.

Pårørende med symptomer på eller konkret mistanke om smitte med covid-19 har naturligvis stadig besøgsforbud.